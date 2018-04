Diosdado Cabello retó a los bancos del mundo presentar sus cuentas bancarias a su nombre

“Denota mucho la caña de la oposición venezolana, ineptos que se van a pedirle apoyo a distintos países del mundo a ver si con la sanciones nos asustamos”, dijo Cabello

Caracas – Luego de las sanciones financieras que el gobierno de Suiza decidió aplicar individualmente a funcionarios del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, reaccionó ante las medidas impuestas por el país helvético.

“Ahora me sancionó Panamá y Suiza, y me van a congelar las cuentas; lo he dicho un millón de veces pero lo voy a decir nuevamente: reto a cualquier país, gobierno, institución, banco del mundo, que presente una cuenta de Diosdado Cabello, si hay una cuenta por ahí yo tengo que retirarme por inmoral de la política. El embajador suizo que está aquí debería mostrar las cuentas”, recalcó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por VTV.

Las medidas del gobierno suizo forman parte de la presión que actualmente ejerce la comunidad internacional para hacerlo ceder posiciones. Estas podrían fungir como un intento de poner en evidencia la supuesta existencia de bienes y activos financieros de personeros del Gobierno nacional en el sistema financiero internacional.

“Denota mucho la caña de la oposición venezolana, ineptos que se van a pedirle apoyo a distintos países del mundo a ver si con la sanciones nos asustamos; no nos conocen; ante esas sanciones, frente en alto, dignidad en alto, ellos no podrán contra nosotros”, expresó Cabello.