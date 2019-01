Diosdado Cabello: Quieren implicar a Venezuela en el atentado ocurrido en Colombia

El presidente de la ANC, Diosdado Cabello aseguró este viernes que estarían intentado implicar al Gobierno venezolano en el atentado terrorista en Bogotá que habría sido perpetrado por el ELN.

Están alineados los lacayos del imperialismo, los enemigos de la patria para hacerle daño a nuestro país y a nuestro pueblo, pasan de un falso positivo de un embargo en nuestras aguas jurisdiccionales (…) y hoy anda la burguesía y la oligarquía colombiana junto con los lacayos venezolanos tratando de vincular a Venezuela con hechos terroristas en Colombia”, expresó Cabello en un discurso ante una marcha oficialista transmitido por VTV.

“¿Será que acaso la guerra en Colombia la causamos los chavistas, fuimos nosotros los que asesinamos a Gaitán?, a Gaitán lo mató la burguesía colombiana y de allí inició una guerra que le ha hecho daño a todo nuestro continente y los lacayos del imperialismo señalan a Venezuela, no tenemos nada que ver en esa guerra, condenamos todo hecho de terrorismo y levantamos las banderas de paz que son las de Chávez, agregó.

Amenazo con acciones sin especificar en caso de alguna “agresión”. “Aquí hay un pueblo de paz, pero hay un pueblo que si es agredido se va a defender hasta con las uñas ante cualquiera que intente agredir a Venezuela”, exigimos respeto al mundo y al proceso bolivariano (…) que no intenten agredir a Venezuela porque nos defenderemos”.

Además, el número dos del oficialismo criticó también la postura de diversos dirigentes de la oposición venezolana de desconocer la legitimidad de Nicolás Maduro en el cargo de presidente asi como la postura de gobiernos extranjeros al respecto.

“Ellos chillan porque no reconocen a este pueblo, ellos hablan que no reconocen a Nicolás Maduro para este periodo que inicio el 10 de enero y debe terminar el año 2025 (…). Si ellos hablan que Nicolás Maduro es ilegítimo a partir del 10 de enero ¿por qué lo atacaban antes, por qué toda la guerra contra nuestro pueblo antes del 10 de enero? porque en verdad eso solo es una excusa ellos solo quieren ponerle las manos al poder en Venezuela para entregárselo al imperialismo”, dijo.

“Hay Gobiernos que dicen que poyan a un personaje que está en la Asamblea Nacional en desacato que ese es su presidente se lo regalamos porque aquí el único presidente se llama Nicolás Maduro (…) si ellos como dicen que son mayoría ¿Por qué no participaron? Porque saben que no son mayoría y si hay algún país o agrupación que crea que desconociendo a Maduro nos vamos a rendir están muy equivocados”

“De los doce países que firmaron la resolución del cartel de Lima 10 tuvieron que recular, Paraguay no lo hizo porque es un estado maula que nos debe 340 millones de dólares y cree que si se pone bravo no se los va a pagar (…) y de Canadá no se les puede pedir más que eso, es un apéndice de EEUU”

Además emplazó a Maduro a que “tome las decisiones que tenga que tomar contra los países que desconocen a Venezuela y la voluntad del pueblo”.