Diosdado Cabello: «Derecha pide sangre para que haya cambio en Venezuela»

Caracas- Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), aseguró que la derecha solo busca generar violencia en las calles marchando hacia el centro de Caracas.

En declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV), Cabello alerto al pueblo que la derecha está dispuesta a matar para llegar al gobierno, «estamos hablando de gente que está dispuesta a matar, ya lo han dicho, han pedido sangre para que haya cambio en Venezuela».

En este sentido, hizo un llamado y pidió «a los padres responsables que no pongan a sus hijos como carne de cañón de estos irresponsables que solo buscan sangre en las calles del país».

Cabello recordó a los militantes opositores que los que convocaron la concentración del día de hoy, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se encuentra reunido con el secretario general de la OEA, Luis Almagro «también Lilian Tintori prefirió irse de vacaciones de Semana Santa al exterior».

Resaltó que los dirigentes oficialistas deben estar en la calle para apoyar las movilizaciones. «No puede haber un dirigente, ni ministro, ni burócrata, que se quede en su oficina que no esté acompañando al pueblo en la calle. Porque si no lo hace no puede tener un puesto en la revolución», sentenció.