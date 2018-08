Colombia invita a Omar Barboza para toma de posesión de Iván Duque

El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, informó a través de su cuenta en Twitter que fue invitado por la Presidencia de Colombia para participar en la toma de posesión de Iván Duque como jefe de Estado del vecino país

Fotos: Agencias

Caracas – El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, informó a través de su cuenta en Twitter que fue invitado por la Presidencia de Colombia para participar en la toma de posesión de Iván Duque como jefe de Estado del vecino país.

provechó para agradecer la solidaridad que desde la nación vecina han brindado a nuestros connacionales que salen del país para buscar una mejor calidad de vida.

Omar Barboza @OmarBarbozaDip Participaré como invitado en la juramentación del nuevo Presidente de Colombia. Exitos a la nación hermana. Gracias por la solidaridad que han tenido con los venezolanos en suelo colombiano. La Presidencia de Colombia también indicó que al evento de este 7 de agosto, día en que Juan Manuel Santos entrega la Presidencia, están invitados los mandatarios de Chile, Argentina, República Dominicana y Bolivia, quienes llegarán este mismo martes a Bogotá.

Lea También:Toma de posesión de Iván Duque, el presidente más joven en 70 años de Colombia

Se prevé que los jefes de Estado aterricen en el aeropuerto del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam). El primero en llegar será Sebastian Piñera, Presidente de Chile, a las 9:31 a.m. Lo seguirán los jefes de Estado de Argentina, Mauricio Macri a las 10:08 a.m.; República Dominicana, Danilo Medina Sánchez a las 10:50 a.m.; y Bolivia, Evo Morales a las 10:55 a.m.

A la Sala VIP de la Cancillería en el Aeropuerto El Dorado arribará el Canciller de Perú, Néstor Popolizo a las 12:55 a.m. y el Alcalde de Miami, Francis Suárez a las 6:15 a.m.

Desde el pasado viernes comenzaron a llegar los invitados especiales que participarán en la ceremonia de transmisión de mando presidencial 2018-2022 que se realizará mañana en la capital colombiana.