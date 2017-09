Claudio Fermín: El mejor amigo del Gobierno es la abstención

Durante una entrevista instó a todos los venezolanos a participar en las elecciones regionales que serán celebradas el próximo 15 de octubre

Caracas-El dirigente político Claudio Fermín aseguró este lunes que «el mejor amigo del Gobierno es la abstención, la abstención es el gran aliado del fraude», aseguró.

Durante una entrevista instó a todos los venezolanos a participar en las elecciones regionales que serán celebradas el próximo 15 de octubre.

«Yo creo en las elecciones y creo en votar. No votar no lesiona en nada a este Gobierno abusador, no votando no le estamos disminuyendo el poder que tiene», manifestó.

«Les estoy hablando con la verdad, con el corazón. Vamos todos a votar», sentenció.