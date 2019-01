Claudio Fermín: Aquí el presidente se llama Nicolás Maduro

El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, fustigó este martes a la oposición y le pidió “aterrizar” porque es falsa la premisa según la cual Nicolás Maduro no es presidente

Caracas –El presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, fustigó este martes a la oposición y le pidió “aterrizar” porque es falsa la premisa según la cual Nicolás Maduro no es presidente

Juan Guaidó, Edgar Zambrano y Stalin González tienen el deber de coordinar a todos los parlamentarios y diseñar una estrategia para hacer valer la autoridad de la Asamblea Nacional, para sacarla de ese desacato. ¿Cómo se le saca de ese desacato? Ese desacato se resuelve mediante un proceso inteligente de sentarse con quien ha cometido la arbitrariedad. ¿O, de ese desacato se sale llamando a los cascos azules para que invadan a Venezuela? ¿O de ese desacato se sale diciéndole a la gente: no vote más nunca hasta que no nos quitemos el desacato a la brava? Entonces yo creo que tienen una inmensa responsabilidad… “.

Y remató: “Pero quiero alertar, y lo digo con una gran preocupaciónpero yo he leído también una fraseología que me parece que tienen que aterrizar. Guaidó, Presidente de Venezuela; Guaidó, Encargado de la Presidencia. ¿De dónde sacan eso? ¿Por qué le hacen eso a Guaidó? ¿No se dan cuenta que lo están exponiendo a un escenario inexistente. Porque todo eso es consecuencia de la premisa según la cual no hay presidente de Venezuela. Pues, sí lo hay. ¿No lo soportaron ayer por cinco horas?”