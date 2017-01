Capriles: «La fórmula del documento está agotada»

El dirigente regional señaló que deben tomarse acciones sorpresivas para enfrentarse a las acciones del Ejecutivo

Caracas – El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, dio a conocer este viernes su opinión respecto a la «fórmula» de entregar documentos al CNE para exigir elecciones, la cual considera que está «agotada». El dirigente regional señaló que deben tomarse acciones sorpresivas para enfrentarse a las acciones del Ejecutivo.

«En términos de cantidad de gente, la convocatoria del 23 de enero no fue mala, pero dejó un sinsabor y bastante frustración. Eso ocurrió por una fórmula agotada, que amerita reinventarse», sostuvo.

Igualmente, Capriles aceptó que hay diferencias dentro de la Mesa de la Unidad. «A mí me preocupa que algunas voces que dicen ser de oposición, dicen que haber apoyado el referéndum revocatorio nos quitó las elecciones regionales. ¡Ya va! Un momento, eso no es así. Si nosotros no hubiéramos insistido en el referéndum, tampoco se hubieran realizado las regionales», dijo.