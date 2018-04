Para muchos venezolanos el inicio de la campaña electoral, rectifica la «miseria»; mientras que para los aspirantes a esta contienda electoral «beneficiar» a la población es su principal jugada en esta carrera electoral

Foto: Agencias

Zulia – El inicio de la campaña política en el país arranca con preguntas he interrogantes; ¿Te salió el bono?, ¡Hey en la esquina están repartiendo sopa!, o ¡Yo voy a votar por el que va a dolarizarnos!, son las expresiones que se escuchan a diario a la gran mayoría de los venezolanos en los comercios, bancos, hospitales, sus lugares de trabajo y en las colas para esperar transporte público.

Para muchos ciudadanos estas «políticas sociales» rectifican su «miseria». «Muertos de hambre es lo que nos están llamando; ellos saben que estamos en miseria, a mí me parece una locura que en cada esquina nos den sopa o que uno se esté matando por un bono», fueron las palabras de Carmen González, mientras esperaba en la cola del banco para cobrar 20 mil bolívares, para sus «pasajes».

Los candidatos presidenciales han puesto en marcha su campaña electoral, donde sus principales estrategias para recoger simpatías en el país están basadas en bonos, sopa y promesas. Para su reelección Nicolás Maduro inyecta dinero en el Carné de la Patria, a través del cual regala bonos a los venezolanos. El pasado 27 de febrero, tras inscribir su candidatura, expresó: «Levanten la mano los que tienen Carné de la Patria, nuevas y buenas sorpresas vienen en el carné. ¡En el mes de marzo lo que viene es candela en el Carné de la Patria!», y buena parte de los asistentes al mitin sacaron del bolsillo la credencial y la mostraron como si fuese su cédula de identidad.

La tarjeta es indispensable para poder acceder a alguno de los bonos que reparte el Presidente inesperadamente; bono para hogares en pobreza, bono para embarazadas, para discapacitados, bono de Navidad, de Día de Reyes, de Carnaval, por el Día Internacional de la Mujer, bono de Semana Santa, por último el bono de la Independencia.

La señora Magali Maldonado contó que «con lo del bono no podemos hacer mucho, pero por lo menos resolvemos algo; mi jefe de calle del consejo comunal me cobra para escanearme y me dice cuando me depositan». Así como ella muchas son las amas de casa que esperan que les llegue la «ayuda» para poder resolver la «comida del día», sus medicamentos o la necesidad que tengan en sus hogares.

Sopa sin Carné

Por su parte, el candidato presidencial, Javier Bertucci, llama a su actividad Sopa sin Carné en alusión al «carné de la patria», «estamos recorriendo el país, estamos repartiendo esperanza, estamos diciéndole al pueblo que vienen días mejores, estamos diciéndole a los jóvenes que no se vayan», dijo el candidato en una concentración en la capital zuliana.

Docenas de ollas se pueden evidenciar en las esquinas y principales avenidas de las ciudades de Venezuela. La distribución de alimentos y platos de comida son una estrategia que han utilizado tanto oficialistas como opositores dentro de las comunidades, especialmente en los dos últimos años cuando la crisis económica ha complicado la situación de los venezolanos

«El plato de sopa es un esfuerzo que hacemos por darle algo a un pueblo que tiene hambre, sé que esto no le resuelve el problema a nadie, pero tampoco tengo la moral para venir aquí sin nada en las manos», añadió el candidato, quien acotó que continuará haciendo estos actos en todo el país.

¡Nos van a dolarizar!

Muchos son los que confían en la promesa del candidato presidencial, Henri Falcón, quien con esta «estrategia política» está «enamorando» a muchos venezolanos. «Yo no sé de dónde va sacar los dólares ese hombre, pero por lo menos si nos pagan en dólares podemos comer mejor y nos va rendir el dinero», comentó Ángel Chacín, mientras esperaba en la entidad bancaria.

Falcón no es el único que ha propuesto esta oferta, en el año 2006 el candidato Manuel Rosales realizó la oferta de la llamada Tarjeta mi Negra, cuya promesa se basó en la asignación directa de recursos por la venta de petróleo. Y actualmente el gobierno de Nicolás Maduro otorga a través del denominado Carné de la Patria bonos mensuales en bolívares.

El exgobernador de Lara se apunta a renovar la «promesa», basada en la entrega de 25 dólares para cada adulto del país y 10 dólares para cada niño, asumimos, de manera mensual. «Nosotros vamos a traer una tarjeta solidaria a la que tendrán acceso todos los venezolanos sin ninguna distinción política, en la cual recibirá cada adulto 25 dólares y cada niño recibirá 10 dólares, dinero de verdad para que pueda hacer sus gastos de verdad», divulgó Francisco Rodríguez, economista y jefe de la firma Torino Capital.

El principal argumento a favor de la dolarización es su capacidad casi instantánea de frenar el alza de los precios que amenazan seriamente con una hiperinflación. A la luz de la inflación galopante, esta propuesta suena atractiva.

El horizonte de esta campaña electoral para muchos venezolanos es el de «acentuar la pobreza del país»; otros no creen en ofrecimientos por parte de ninguno de los actores políticos, pero sí se aprovechan de las «oportunidades» para poder obtener beneficios.

De esta manera los principales candidatos para esta contienda electoral del 20 de mayo, se la apuestan todo con sus «políticas sociales» para «beneficiar» al pueblo; mientras que otros sectores políticos opositores juegan a llamar a la población a no asistir a las urnas electorales.

Hoy estamos de fiesta. ¡Logramos la meta de #100PorCientoPensiones en Venezuela gracias al sistema Carnet de la patria! Es un récord. Somos el único país de América Latina con 100% pensiones, ¡más de 4 millones de pensionados! pic.twitter.com/1XybbUuvJ4 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 18, 2018