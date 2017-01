Cabello pidió a Trump deportar a venezolanos «corruptos»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, sugirió al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, deportar a todos los venezolanos que catalogó de «corruptos», a Venezuela

Foto: Agencias

Caracas – «Es una buena forma de empezar nuevas relaciones con un gobierno que está en marcha, ojalá se pudiera» manifestó en su programa televisivo Con el Mazo Dando.

Asimismo, cabe recordar que el pasado 17 de noviembre, el vicepresidente del Psuv, sugiriò enviar una carta a Trum para deportar a los venezolanos solicitados por las autoridades.

«Vamos a decirle a ese señor que nos mande para acá a todos esos ladrones que les robaron todo el dinero a los venezolanos (…) que nos los manden para acá con plata y todo», mencionó en aquella ocasión.

Cabello especificó que pedirá la deportación de Rafael Isea y Herbert García Plaza. Además de agregar a su lista de posibles solicitados a los ex banqueros Eligio Cedeño y Nelson Mezerhane.

Invalidez de la MUD

Diosdado Cabello, reveló lo que podría ser el próximo as bajo la manga del oficialismo: inhabilitar a la MUD como partido político por el presunto fraude cometido en la recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

«Ellos hablaban de elecciones ¿La oposición no quería elecciones? La presidenta del CNE anunció elecciones a mitad de año. Pero ojo escuálidos ustedes no tienen partido. Podemos ir a elecciones mañana mismo, pero igual ustedes no pueden ir porque ni siquiera tienen un partido. La MUD, a pesar de estar registrada le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera», dijo el dirigente oficialista.

Señaló también que en el país si un partido actúa como desestabilizador «debe quedar fuera».

Cabe destacar que el 26 de julio de 2016 el Psuv pidió al CNE cancelar la inscripción de la coalición opositora como partido, sin embargo no hubo cambios.

Mientras que en agosto del año pasado Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral, advirtió que la Mesa de la Unidad podría quedar inhabilitada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Contexto

Recordemos que por mandato del TSJ y del CNE los partidos que no alcanzaron 1% de votos o no postularon candidatos en los comicios del 6 de diciembre (elecciones parlamentarias) tienen que renovar la lista de militantes en 12 estados.

De 64 grupos existentes, solo 2 cumplieron la disposición legal: el PSUV y la MUD.