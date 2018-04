¡En exclusiva a QP! Javier Bertucci: Solventaremos los problemas del sector transporte (Fotos+Videos)

El candidato presidencial, Javier Bertucci, resaltó que está realizando un plan para solventar y atender todos los problemas del sector transporte del Zulia



Foto: Delsy Fernández

Maracaibo – Durante su visita al Zulia, el candidato presidencial Javier Bertucci visitó el sector Cuatricentenario, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, para llevar a los zulianos: una mega sopa sin carné.

El candidato se acercó al lugar, donde cientos de marabinos gozaron el beneficio de más de 1200 tasas de sopa, la cual fue servida a los habitantes que asistieron con sus ollas y tazas. Además pudieron disfrutar de jornadas de peluquerías para damas, cortes de cabello para niños y caballeros, pinta carita para los niños, inflables, manicure, pedicura y jornadas médicas para todos los asistidos.

A las 2 de la tarde, entre música y gozo, el adversario del actual presidente Nicolás Maduro, llegó al lugar en compañía de su esposa Rebeca de Bertucci, donde ambos se adentraron en la comunidad y gozosamente colaboraron sirviendo las tasas de sopas para los zulianos.

Bertucci recorrió 100 metros para subir a la tarima, donde se dirigía a los habitantes del sector Cuatricentenario, en el trayecto las personas se le acercaron para brindarle apoyo y con la devoción de que acepte sus peticiones.

Lea más noticias: Carlos Alaimo: «Henri Falcón contará con 125 mil votos en San Francisco»

En el momento de la tarima prometió: «Durante en misión como presidente, la gente no necesitará carné para nada, el único documento que necesitarán los venezolanos es la cédula de identidad. El 20 de mayo ganaremos con una ventaja de tres millones de votos sobre Nicolás Maduro. Soy el candidato de la fe y la esperanza, el candidato que apostará por un mejor futuro de Venezuela. Cuento con ustedes», dijo el candidato.

En exclusiva a QUÉ PASA

De resultar usted el próximo presidente de Venezuela el 20 de mayo ¿Qué piensa hacer para solventar los problemas que aquejan al sector transporte en el Zulia?

─ Desde los inicios de mi candidatura para las presidenciales, he estado realizando un plan, trabajando para que me permitan atender todos los sectores, especialmente el de transportes. Desde ya, estoy manteniendo relación con los dueños de la Duncan, Aire Son y otros distribuidores de baterías, tanto para el transporte público como para los conductores particulares. Todos ellos tendrán precios justos y no «bachaqueados».

Otro tema que mantiene preocupado a los zulianos son los tratamientos para los dializados, que la mayoría de las veces se dirigen tanto a los hospitales públicos y privados y no cuentan con el material médico necesario para su terapia.

─ El sector de salud es fundamental para todos los venezolanos. Como el candidato de la esperanza garantizo todos los insumos necesarios para que las personas puedan mejorar su calidad de vida y tener las diálisis correspondientes para mejorar su estado de salud.

¿Cómo piensa frenar el contrabando de alimentos a nivel nacional?

─ Actualmente trabajo en eso. Los «bachaqueros» no pueden jugar con los alimentos del pueblo, desarrollaré un plan estratégico que permita erradicar que estas personas sigan beneficiándose de un rubro tan importante como son los alimentos. Con el hambre del pueblo no se juega.