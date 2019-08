Según AP: Enviado de Trump se reunió con Diosdado Cabello en Caracas

La agencia estadounidense Associated Press aseguró hace minutos que los Estados Unidos ha establecido un canal secreto de comunicación con Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, que demuestra – según la agencia – cómo los más cercanos colaboradores de Nicolás Madur

AP citó como fuente un alto funcionario que prefirió no dar su nombre.

“Cabello, quien es considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro se reunió la semana pasada en Caracas con alguien cercano a la Administración de Trump, dijo el funcionario. Un segundo encuentro está preparándose pero no ha tenido lugar todavía”.

AP no va a revelar el nombre del funcionario ni detalles del encuentro con Cabello para evitar represalias. El funcionario habló bajo la condición de que su nombre no fuera revelado porque no está autorizado a discutir el caso públicamente, caso que todavía está en su etapa preliminar.

El funcionario agregó que el objetivo de la reunión no era convencer a Cabello de que sustituyera a Maduro. En su lugar, el propósito era incrementar la presión contra el régimen de Maduro y contribuir a la “pelea de cuchillos” que – cree la administración Trump – tiene lugar en el partido de gobierno.

Contactos similares con otros altos funcionarios venezolanos han tenido lugar en los que se “oyen” propuestas.

Cabello no respondió a una petición de la agencia. Sin embargo, un asistente dijo que los EEUU ha estado “golpeando a la puerta de Cabello” buscando establecer contactos. El asistente rechazó la idea de que Cabello traicionaría a Maduro, agregando que él solamente se reúne con funcionarios estadounidenses si lo aprueba Miraflores y si la reunión contribuye a levantar las sanciones.

El asistente declaró a AP también bajo la condición de anonimato.

Este sábado Leocenis García desmintió, en un artículo de opinión publicado en Noticiero Digital, que haya viajado a Washington para llevar un mensaje de Cabello.

“Me reuní con el embajador Carlos Vechio -amigo personal- y le reclamé que desde su partido se hiciera regar la especie que yo estaba viajando a EEUU a llevar un mensaje de un personaje como Cabello, al cual le debo varios de mis encarcelamientos y expropiación de mis empresas”, dice García en su artículo. “No tengo claro hoy día el tema de Cabello, al que ni siquiera conozco personalmente. Lo que sí tengo claro es que no hay manera de una transición en Venezuela sin perdón, sin olvido, y sin tomar en cuenta al sector militar que es el verdadero chavismo”.