70% de los venezolanos considera que la oposición está dividida, según estudios

Tras realizar 1.580 entrevistas directas del 17 de abril al 3 de mayo se pudo evidenciar que el 70% de los venezolanos considera que la oposición está dividida, mientras que 27% opina que no y el 3% no sabe no contesta

Foto: Agencias



Caracas- De la misma manera, 69% piensa que no cuentan con un líder fuerte, 30% asevera que sí y 1% no sabe, no contesta.

Además 62% juzga que la oposición actual sigue dirigida por los viejos líderes de la Cuarta República, 34% cree que no y 5 % no sabe, no contesta.

83% asevera que hace falta gente nueva para tomar las riendas del sector opositor, 15% cree que no y 2% no sabe, no contesta.

Ante la coyuntura económica que afronta el país, 76% opina que la derecha debería ayudar al presidente Maduro a resolver la crisis, 23% considera que no y 1% no sabe, no contesta.

El estudio fue realizado por Monitor País de Hinterlaces y los resultados los divulgo este domingo por el periodista José Vicente Rangel, durante su programa dominacal «José Vicente» Hoy, transmitido por Televen.