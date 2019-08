Presidente Maduro: Elliott Abrams no puede imponer ni elecciones ni candidatos en Venezuela (+VIDEO)

El presidente Nicolás Maduro aseguró que la posibilidad de nuevas elecciones presidenciales solo está en la cabeza del enviado para Venezuela de la Casa Blanca, Elliott Abrams, a quien señaló de pretender imponer candidatos.

“Dice Elliott Abrams y que si se dan nuevas elecciones presidenciales, no podrá participar no sé quién y no sé quién, él viene a determinar quién puede participar como candidato en unas supuestas elecciones presidenciales que están en la cabeza de Elliott Abrams”, expresó el mandatario durante una alocución transmitida en cadena de radio y televisión.

Estas declaraciones se produjeron luego de que el diario estadounidense The New York Times publicó una entrevista de Abrams en la que el funcionario señaló que la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, le ofrecía una amnistía a Maduro si deja el poder.

“No es una persecución. No estamos tras él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya. Maduro no queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder”, añadió.

Sin referirse directamente a esa propuesta, el presidente venezolano indicó que Estados Unidos ha perdido la capacidad de imponer sus ideas en las naciones del mundo y aseguró que eso ha quedado en evidencia en Venezuela.

Además, instó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a mantenerse en “alerta máxima”, luego de que el presidente de Estados Unidos se refiriera a las fallas en el suministro de agua en su nación, pues sostuvo que podría estar en marcha una conspiración.

Por otra parte, el jefe de Estado repudió a quienes se refieren a él como dictador y sostuvo que en Venezuela existe una democracia plena.

Foto: Agencia