Nora Bracho: Tenemos que parir urgentemente el cambio político y acabar con la tragedia que padecen los venezolanos

Es constante la tragedia de los servicios públicos que están viviendo los venezolanos y el Estado Zulia es uno de los más golpeados por esta situación que hoy nuevamente sufre un evento que dejó al occidente del país sin el servicio de electricidad, por lo que es urgente el cambio político en Venezuela y acabar con esta calamidad.

Así lo manifestó la presidenta de la Comisión Ordinaria de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, la diputada Nora Bracho, durante un derecho de palabra en el marco de la instalación de la Comisión Delegada, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 53 del Reglamento de Interior y Debate del ente legislativo.

Reiteró la diputada zuliana la grave crisis de servicios públicos que atraviesa el país y fundamentalmente el Estado Zulia, que aunado a la falta de electricidad, los zulianos tienen que soportar las altas temperaturas de más de 53 grados centígrados, de sensación térmica por la fuerte ola de calor.

Indicó que este jueves se cayeron las líneas de transmisión de 230 megavatios, en el Estado Zulia, dejando sin electricidad el circuito Cuatricentenario Palito Blanco y una explosión en la sub estación Pomona, en la ciudad de Maracaibo.

“Los venezolanos estamos sufriendo la crueldad de este régimen, padecemos la carestía de los servicios públicos, alimentos y medicamentos. En el Zulia no tenemos derecho ni de tomarnos un vaso con agua fría. Esta indolencia del régimen que no respeta, ni considera a los venezolanos tiene que acabar. Si a Nicolás Maduro le doliera el pueblo venezolano ya hubiera renunciado, aceptando que en Venezuela se está viviendo una gran tragedia, debido a su mala gestión. Lo que ha habido es un gran saqueo a la nación”.

Dijo que los únicos que están de vacaciones es este régimen, que vive en la opulencia y el derroche con los recursos de los venezolanos que tiene que vivir con la carencia de alimentos, medicinas y servicios públicos.

“Es invivible lo que estamos enfrentando. Caracas es una burbuja, pero el resto de los venezolanos estamos viviendo la crueldad de este régimen que no es democrático, sufrimos en carne propia lo que es un infierno”, insistió Bracho.

Destacó que los diputados de la Asamblea Nacional tienen que seguir siendo los portavoces de esta situación y seguir trabajando en el Plan País, aportando las soluciones que necesita el pueblo venezolano.

Lea también: Canciller venezolano dijo que “seguramente” se retomará el diálogo con la oposición

Se disculpó ante los medios de comunicación por lo reiterativo de esta denuncia sobre la crisis que enfrentan la nación, afirmando que no se puede ocultar lo que está sucediendo. “No podemos pasar la página y decir que esto es un caliche, una noticia vieja. Todos los días muere una persona por la falta de medicamentos, alimentos. No hay hospitales que presten asistencia, no hay unidades de cuidados intensivos, ni cómo hacerse las diálisis. Los sistemas oncológicos están paralizados, en el occidente del país nunca hay electricidad” sentenció la diputada zuliana.

Agregó que este es un grito de auxilio para Venezuela, que hay que parir urgentemente el cambio político, que no se le puede dar un minuto más a este régimen y acabar con esta tragedia que está viviendo el venezolano.

“No vamos a permitir que se olviden que en este momento el occidente de Venezuela no tiene electricidad y por ende tampoco cuenta con los otros servicios básicos, no tiene calidad de vida y está viviendo una tragedia como si hubiésemos tenido una catástrofe natural o una guerra”, concluyó la diputada Bracho.

Foto: Cortesía