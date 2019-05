El Presidente Maduro exhortó al Psuv a prepararse para las elecciones legislativas

Aseguró que las venideras elecciones permitirán cerrar el ciclo de desestabilización y conspiraciones promovida por sectores de la oposición venezolana

Caracas- El presidente de la República, Nicolás Maduro exhortó al partido oficial a “prepararse” para unas elecciones legislativas “más pronto que tarde”.

“Vengo a pedirles a ustedes, le pido al Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy 27 de mayo, que desde ya nos preparemos para que nuestra maquinaria electoral salga victoriosa en las elecciones que tendrán que convocarse para renovar la Asamblea Nacional de la República. ¡Elecciones ya!” insistió el mandatario.

El presidente, aseguró que las venideras elecciones permitirán cerrar el ciclo de desestabilización y conspiraciones promovida por sectores de la oposición venezolana: “al fomentar violencia, caos, terrorismo y odio en las calles del país, con el propósito de mostrar al mundo un supuesto estallido social“.

Han sido “4 años de desastre, volvieron al poder legislativo un poder inútil, arrodillado a los intereses del imperio norteamericano” aseveró Maduro.

Ataques de EE.UU. a la economía nacional

manifestó que la principal causa de la situación económica por la que atraviesa la nación tiene que ver por una “guerra de carácter no convencional” ejecutada desde Estados Unidos.

En su discurso, el mandatario señaló que a pesar del bloqueo generado por potencias internacionales, la revolución ha logrado salir adelante: “No le tenemos miedo a las dificultades y los problemas, hemos sido sometidos a una guerra de carácter no convencional, por parte de la principal potencia del mundo”.

“Más de 30 mil millones de dólares nos han congelado o robado, empezando por Citgo, la empresa petrolera de Venezuela en Estados Unidos, ¡nos la robaron!”, detalló el jefe de Estado.

En este orden de ideas, el presidente acotó que desde Londres también se ha bloqueado más de “88 toneladas de oro, y la orden la dio el imperio”.

“Es una guerra brutal y nosotros logramos sobreponernos, cuando no nos roban el dinero nos persiguen los barcos, 10 barcos fueron saboteados para que no llegarán a costas venezolanas, los barcos que tenían los Clap fueron saboteados y no dejaban que salieran de puerto, es una tortura al pueblo“, denunció Maduro.

También, recordó los hechos violentos propiciados por sectores de la oposición venezolana el 30 de abril: “La Fuerza Armada y el pueblo dieron un ejemplo de unidad luego de una intentona de golpe de Estado, y estamos preparados para superar cualquier plan de violencia”.

Respetar las reglas en el proceso de diálogo

En su intervención, el jefe de Estado saludó las conversaciones que se vienen desenrollando entre representantes del gobierno y al oposición en Oslo, con la mediación de diplomáticos noruegos en aras de una solución al conflicto político que vive la nación.

En razón de ello, Maduro pidió a sus funcionarios y seguidores mantener la “disciplina” sobre el manejo de las informaciones que del tema se desprenden.

“Respetamos las reglas del juego establecidas y por respeto no voy a informar nada de lo que está aconteciendo allá, y espero que haya disciplina en nuestras filas, dado que del lado de la oposición vemos un desbocamiento de declaraciones, de mentiras”, expresó.

De igual forma, el mandatario reiteró su disposición a dialogar con todos los sectores que hacen vida en el país en pro de la paz y soberanía: “Estamos en noruega porque creemos en el diálogo y estamos dispuestos a hablar de todos los temas del país para buscar soluciones democráticas constitucionales al conflicto“.

