Cabello: No tienen la fuerza para llamar a un paro escalonado

Caracas- El constituyente Diosdado Cabello aseguró este miércoles que Juan Guaidó no tiene la fuerza suficiente para llamar a un paro escalonado, como lo anunció más temprano en sus declaraciones desde El Marqués.

“¿Quién convocó a paro escalonado? ¿Guaidó? Él dice tantas boberías, para hacer eso debe tener fuerza y ayer quedó demostrado que no la tiene. Vea cuántas personas movilizaron hoy en Caracas, no tienen pueblo a quién convencer con sus propuestas, a quién motivar para que se muevan con ellos. Habrá que preguntarles a los trabajadores nuestros si se van a parar”, dijo Cabello en medio de una movilización oficialista en Caracas, a propósito del día del trabajador.

El también vicepresidente del Psuv dijo que esta marcha es la respuesta a las “armas de guerra” a los “traidores de la Fanb” y al “imperialismo”, luego que ayer varios de los uniformados del ejército se sumaran a las filas de Guaidó y la Asamblea Nacional, en el marco de la llamada Operación Libertad.

“Nuestra respuesta fue inmediata, no esperamos un 13, el mismo día salimos a dar respuesta. Nos fuimos a Miraflores. Ayer se impuso el odio de parte de la derecha venezolana, la improvisación, sus dirigentes se fueron a la comodidad de una embajada, nosotros jamás pensábamos meternos en una embajada. Mientras, seguimos con los trabajadores, consolidando la victoria de ayer”, comentó Cabello.

Lea también: Juan Guaidó apoyará paros escalonados a partir de este jueves

En cuanto a las declaraciones de Elliot Abrams y las supuestas conversaciones con personajes del chavismo que estarían negociando la salida de Nicolás Maduro de Miraflores, Cabello opinó: “Elliot Abrams está como el padre que le dice a los hijos, vean televisión pero apagada. Buscando excusas, porque no tienen gente. En el chavismo no van a conseguir lo que andan buscando, es una campaña para que se crea que el chavismo está dividido. Que salgan diciendo eso, no me extraña. Cuántas veces dicen cosas, nos inventan cuentas en el extranjero, nos vinculan con el narcotráfico, nos llaman corruptos, cuando los corruptos son ellos. Tienen escuelas para mentir y engañar. Han engañado al mundo con sus mentiras”.

Y continuó: “Hoy tratan de desprestigiar, pero la mejor respuesta son los hechos. Salimos con nuestra Fuerza Armada, con nuestros ministros, valiente el ministro Padrino López, todo un patriota. Ornelas, intentaron involucrarlo, nosotros entramos juntos casi de pequeños al movimiento revolucionario y salió ayer que iba a traicionarnos, cómo. Son las excusas para justificar la ineptitud”.

Cabello aseveró que EE.UU. desearía tener en sus filas a Padrino López, Maikel Moreno o incluso, al propio Diosdado Cabello, para lograr un supuesto golpe de Estado en Venezuela. “Ahora quieren recoger una cosecha que jamás han sembrado”, subrayó.

El líder psuvista pidió a EE.UU. entender que el único presidente es Nicolás Maduro y espera que luego de estos actos, a los que calificó como “inútiles”, esta vez decidan sentarse a dialogar con el oficialismo en Venezuela.