El Sebin detuvo a Roberto Marrero y allanó la vivienda del diputado Sergio Vergara

Caracas- La madrugada de este jueves fue apresado el jefe del despacho del autojuramentado presidente encargado Juan Guaidó, Roberto Marrero, luego de que fueran allanadas su vivienda y la del diputado Sergio Vergara, quien informó la detención.

Cerca de las 2:24 de la madrugada, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) asediaron la vivienda de Vergara y Marrero; y no fue hasta hace algunas horas que los efectivos se llevaron esposado al jefe del despacho de Guaidó, informa el parlamentario.

“Confirmo la detención. Lo he visto saliendo. Lamentablemente no tenía ni teléfono ni dispositivo que me permitiera evidenciar el momento, sin embargo, cuando iba saliendo me dijo “me metieron (sembraron) dos fusiles y una granada, el tribunal actuante es el Tribunal Primero en Terrorismo a cargo de la juez Carol Padilla y los fiscales actuantes son Farik Mora y Dinorah Bustamante”, dijo el diputado Sergio Vergara en un video difundido en su Twitter.

Añadió que no menos de 40 funcionarios y 12 vehículos estaban en lugar.

“Me mantuvieron en el piso mientras registraban la casa y violentaba un closet. No respondí donde vivía Marrero y les repetía que estaban violando la inmunidad parlamentaria (…) Entraron más de 15 funcionarios a mi vivienda encapuchados y después los dos fiscales quienes contrariados salieron y mandaron a salir a los demás. En ese momento empezaron a golpear la puerta de Marrero que está a unos metros de la mía hasta que lograron ingresar. Durante más de dos horas estuve ahí y después trajeron a un chofer que trabaja conmigo y lo esposaron con una cinta en las manos hacia la espalda”, denunció Vergara.

El presidente de la AN, Juan Guaidó, expresó vía Twitter que se desconoce el paradero de Marrero, pero reiteró que fue “sembrado con dos fusiles y una granada”, como se lo dijo a Vergara.

1/2 #URGENTE A mi vivienda y la de @ROBERTOMARRERO entraron más de 40 funcionarios del SEBIN con armas largas y 12 camionetas. La casa de Roberto fue violentada. Estuvieron más de tres horas en nuestras viviendas, se llevaron a Roberto y a mi chofer. — SERGIO VERGARA G. (@SergioVergaraG) March 21, 2019

2/2 Hago un llamado a @mbachelet Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, que se aboque a este caso y que exija la liberación de @ROBERTOMARRERO y de mi chófer que están SECUESTRADOS por el SEBIN. El régimen pretende manchar a ciudadanos honorables incriminándolos. — SERGIO VERGARA G. (@SergioVergaraG) March 21, 2019

El secuestro a @ROBERTOMARRERO fue llevado por el Tribunal Primero de Terrorismo, a cargo de la Juez Carol Padilla, los fiscales Farik Mora y Dinorah Bustamante,. Al momento de su salida, Roberto me dijo que en su casa fueron sembrados dos fusiles y una granada pic.twitter.com/5tYKIIUIZy — SERGIO VERGARA G. (@SergioVergaraG) March 21, 2019

#ALERTA Pueblo de Venezuela y Comunidad Internacional:

Desde las 2:24 am funcionarios del SEBIN asedian las casas del Diputado y jefe de fracción de VP Sergio Vergara y el Jefe de mi Despacho, abogado Roberto Marrero.

En estos momentos los mantienen secuestrados en el sitio. — Juan Guaidó (@jguaido) March 21, 2019

Secuestraron a @ROBERTOMARRERO, jefe de mi despacho. El denunció a viva voz que le sembraron dos fusiles y una granada, se lo dijo al diputado @SergioVergaraG, su vecino. El procedimiento comenzó a las 2 am aprox. Desconocemos su paradero. Debe ser liberado de inmediato. — Juan Guaidó (@jguaido) March 21, 2019

Foto: Agencia