Guaidó: Es momento de considerar los niveles más altos de presión y acción

El Presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, declaró a su salida de la reunión del Grupo de Lima y a través de su cuenta oficial en Twitter, sobre los millones de venezolanos en “peligro de muerte”, “soy Presidente Interino de un país que muere de hambre y está secuestrado por criminales”, dijo y adem[as hizo un llamado a escalar la preocupación y considerar los niveles más altos de presión y acción.

Juan Guaidó expresó su agradecimiento hacia Colombia, Brasil y Curazao que durante estas últimas horas se han comprometido con la libertad de Venezuela. “Cuenten eternamente con nosotros para defender su libertad y democracia”, dijo Guaidó a través de la red social.

También hizo referencia a la amenaza a la estabilidad del continente que representa el régimen de Maduro, aseverando que es culpable de la crisis humanitaria que se transformó en millones de inmigrantes y refugiados en la región.

“El momento de manifestar preocupación por nuestra democracia ya pasó”, dijo Guaidó.

Acusó al régimen de además de violar la constitución, asesinar civiles e indígenas, de celebrar la quema de comida y medicinas.

También expresó que “En el pasado no se hizo lo suficiente para restituir la democracia… En mi país los esbirros del gobierno usurpador no tienen problema alguno en dispararle a la población, civiles armados amenazan con armas a diputados electos por el voto popular y asesinan a indígenas que acompañaban la ayuda humanitaria…. Cuando más de 150 efectivos militares y funcionarios de seguridad deciden cruzar la frontera para salvarse de seguir sufriendo el espionaje y manipulación a los que son sometidos para mantener la poca cohesión que queda de las #FANB a punta de miedo, es momento de hacer algo”.

“Millones de venezolanos, sometidos a la peor hiperinflación en toda la historia de la región, y cuyas vidas no valen nada para los usurpadores del poder, no esperan menos… No esperan menos de mí, no esperan menos de ustedes. Así que no les demos menos de lo que ellos merecen… Seguiremos luchando por nuestro país. Sabemos que al régimen forajido solo le quedan sicarios paramilitares que amenazan nuestras vidas.” Agregó Guaidó a través de Twitter.

Juan Guaidó finalizó señalando que “es momento de cambiar la historia, es momento de hacer algo. Y si depende de nosotros, sepan con seguridad que lo haremos”.

