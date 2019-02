Samuel Moncada: En Venezuela el golpe de Estado fracasó

El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, enfatizó este viernes que el golpe de Estado en Venezuela, promovido desde el gobierno de Estados Unidos (EEUU) con apoyo injerencista de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la derecha venezolana y países del continente; fracasó gracias a la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y el pueblo.

“En Venezuela el golpe de Estado fracasó y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a su pueblo son la garantía de la paz y la libertad de la nación. Han resistido un embate de guerra psicológica, de sobornos, de amenazas. Hoy mismo le acaban de enviar unas sanciones, creyendo que una visa norteamericana es la suprema felicidad de un general venezolano”, expresó el diplomático venezolano desde la sede de la OEA, en donde se discute la situación de Venezuela.

“El fracaso del golpe es tan claro que ya abandonaron la Constitución para justificar sus acciones. Ahora su ley máxima se llama un estatutos de transición que le permite mantenerse indefinidamente en el poder. Ya la aprobaron, ahora no necesitan elecciones, no necesitan reconocer a otros poderes públicos”, agregó el representante venezolano.

En este sentido, señaló que con estas acciones, la derecha venezolana – encabeza por el diputado de la Asamblea Nacional en desacato y con nulidad jurídica Juan Guaidó, quien se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela – impuso una ” dictadura pura y dura” en la nación.

Al respecto, denunció que Guaidó se comporta como un títere de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, a quién le aprobó “el despojo de propiedades de nuestro pueblo por decenas de miles de millones de dólares”, así como advirtió que el diputado en desacato aseguró estar dispuesto a autorizar la invasión de militares estadounidense a territorio venezolano.

“El autoproclamado defiende las medidas de asfixia económica contra nuestro pueblo, porque produce el sufrimiento necesario para que los militares venezolano decidan apoyarlo a él en el poder”, indicó.

“En nuestro país, el títere de Washington un día amenaza a nuestra Fanb para que lo obedezca, otro día la acusa de corrupta y asesina, un tercer día le ofrece amnistía y perdón, un cuarto día le ofrece sobornos, y cuando todo falla termina amenazando con asesinarla con la fuerzas amadas de EEUU. Esa no es la conducta de un presidente de Venezuela, esa es la conducta un agente al servicio de una potencia extranjera. Es obvio que ese títere obedece ordenes de afuera, específicamente de aquí de Washington”, agregó el diplomático durante la sesión.

Enfatizó que, además, la reunión que se lleva a cabo en la OEA contra Venezuela tiene como único fin “justificar la dictadura” que trata de imponer la derecha en el país.

“Todas las elecciones fueron malas, fueron terribles, menos donde ganaron en la Asamblea Nacional ¿Se dan cuenta de la farsa? Lo que están es justificando la dictadura en Venezuela. Se le acabó el discurso porque el golpe fracasó, el golpe en Venezuela no existe. El golpe de Estado fracasó“, recalcó.

Por otra parte, Moncada retó al secretario General de la OEA, Luis Almagro, a que se consigan los 24 votos necesarios para su suspensión del organismo internacional, tal y como lo establece la Carta de la OEA.

“El único modo que yo como representante del estado venezolano, y como representante del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, me pare de esta silla sin violar la ley internacional, sin violencia, sin trampa, sin fraude, sin manipulación, sin arbitrariedad, es señor presidente, que usted tenga en su mano la resolución aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, donde 24 estados miembros votaron por la suspensión de los derechos del Estado venezolano. Sin esa resolución, todo acto es nulo y significa la destrucción de esta organización”, indicó.

En las últimas resoluciones de la OEA contra Venezuela, la derecha internacional del organismo ha logrado conseguir un máximo de 18 votos.

“Es falso que una resolución del Consejo Permanente con 18 votos desconozca un Estado miembro, es falso, es un acto de propaganda. La única pena que se le puede aplicar a un Estado es por suspensión y ocurre con 24 votos en una Asamblea General y eso no ha ocurrido. Todo es falso“, señaló.

Con sus declaraciones injerencistas, detalló, Almagro “se autoproclama jefe de la OEA y empieza a desconocer Estados y a dar órdenes sin tener autoridad para ello, no la tiene, es falso, está mintiendo”.

“Empieza a tomar órdenes en nombre de los Estados. Él no es el jefe de la OEA, él habla como si fuese el presidente de los Estados y eso no funciona así, entiendan cuál es su función acá. En la misma OEA un empleado de los órganos de propaganda de Washington se autoproclama embajador de Venezuela sin quien nadie comprenda como pudo hacer eso, y por eso no está sentado acá, porque se autoproclamó”, advirtió.

“Para mayor confusión, un senador estadounidense se autoproclama jefe de nuestra Fanb y amenaza a nuestros oficiales en Venezuela. Un asesor de la Casa Blanca se autorproclama el dueño de nuestro petróleo y roba al pueblo venezolano más de 30.000 millones de dólares en apenas hace una semana”, agregó.

Foto: Agencia