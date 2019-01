La oposición inició acciones con asambleas populares

Caracas- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, anunció las próximas acciones a seguir para este fin de semana, en donde el día de hoy, se realizarán “asambleas populares” en todos los circuitos del territorio nacional. Este evento se hará para “rendir tributo a nuestras víctimas y propagar la información y organización de esta etapa”, expresó Guaidó en rueda de prensa en la plaza Bolívar de Chacao este jueves. Asimismo el parlamentario instó a los venezolanos a descargar la “Ley de amnistía” para funcionarios civiles y militares e imprimirla, con el objeto de difundirla y hacérsela llegar a los integrantes del cuerpo militar, mediante una entrega masiva en comandancias, alcabalas y puestos militares este domingo, como segunda actividad propuesta por el político venezolano. Indicó que ese día también anunciará la fecha de una “gran movilización” para la próxima semana, “el día domingo anunciaremos los detalles del día y la hora. Aquí hay gente en la calle para rato hasta que logremos la libertad, el cese de la usurpación y las elecciones libres”, enfatizó.

En su alocución, Juan Guaidó informó que en los próximos días la comisión de logística dará a conocer cómo entrará al país la ayuda humanitaria, e incluso dijo que se comunicó con aquellos países que lo han reconocido como “presidente encargado” para continuar solicitando asistencia para los venezolanos. Además agradeció al gobierno de Estados Unidos (EEUU), por la decisión de aportar 20 millones de dólares para la ayuda humanitaria en el país. Explicó que la misma será entregada a las distintas organizaciones no gubernamentales como Cáritas, Cruz Roja, sociedad civil organizada e Iglesia católica. Indicó: “Si en 48 horas hemos podido avanzar en ayuda humanitaria, protección de activos y gestión diplomática, imagínense cuando se concrete la transición”.

Respondió a Maduro

Guaidó reaccionó sobre la presunta conversación con Freddy Bernal y dijo “Si ustedes quieren lograr el cambio y quieren trabajar por el cese a la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres los espero en el despacho de la presidencia de la AN, esta invitación la extiendo también al alto mando y a los funcionarios”. Las declaraciones de Guaidó se dan luego de que el mandatario Nicolás Maduro, asegurara que Guaidó se reunió el 22 de enero con el vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, y el jefe nacional de los CLAP Freddy Bernal. Por su parte el presidente del organismo legislativo, también se pronunció acerca de las propuestas de diálogo. “La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso diálogo (…), debe tener muy claro el mundo y este régimen pa’falso diálogo aquí nadie se presta”, De igual forma aclaró que el Gobierno nacional está acostumbrado a tres elementos: la represión, la persecución y el falso diálogo” y recalcó que en ese sentido los únicos puntos a discutir son el “cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

Instó a los encargados de la diplomacia de otros países a no abandonar el país. Asimismo reveló que sostuvo una conversación con una representante consular de Houston, quien lo llamó para decirle que no regresará a Venezuela. Por otra parte, manifestó que “recuperaremos la producción nacional y la producción petrolera”, cuando nombren y ejerzan los cargos ministeriales en Citgo, Pdvsa y otras empresas del Estado. Guaidó recordó que seguirá ejerciendo sus funciones como presidente de la AN, así como las de Ejecutivo y que sesionará el próximo martes.

Foto: Agencia