Diosdado Cabello: Si los diputados de la AN continúan con una actitud traidora nosotros tomaremos acciones necesarias

Caracas- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello reiteró que la Asamblea Nacional (AN) en desacato “debe deponer su actitud traidora porque si no se tomarán las acciones que sean necesarias”.

“Si la AN en desacato sigue en su actitud, la ANC tomaran las acciones necesaria para preservar la paz de nuestro territorio (…) que asuman sus responsabilidades que nosotros asumiremos la nuestra (…) No tienen pueblo ni votos (…) A ese señor que pusieron de Presidente de la AN le echaron (…) de su vida”, aseguró este miércoles durante su programa Con el Mazo Dando.

Foto: Agencia