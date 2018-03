Petro: «Si no me matan hay posibilidades de que sea presidente»

Cabe destacar que el candidato presidencial, Gustavo Petro, superó un atentado contra su persona durante una concentración en el marco de la campaña presidencial en el parque Santander, en Cúcuta

Foto: Agencias

Colombia – Gustavo Petro, candidato de Colombia Humana, volvió a ser el centro de la polémica luego de una entrevista que concedió a la revista Newsweek donde afirmó que tiene posibilidades de ser presidente si no lo matan, además aseveró que Hugo Chávez no fue un dictador.

«Hay una posibilidad. Hoy tenemos, en cinco siglos, la oportunidad más cercana en la historia de Colombia de que una persona ajena completamente a quienes siempre han manejado el país pueda ganar —si no me matan», aseguró haciendo referencia al presunto atentado del que fue víctima a principios de marzo en Cúcuta.

Petro refirió «ahora acabo de superar un atentado, que según técnicas independientes del gobierno demuestran que fueron disparos, y eso demuestra que ese camino podría ser interrumpido abruptamente. Pero hoy, nunca antes se había estado tan cerca de un cambio político en Colombia».

Cabe destacar que la Fiscalía General de la Nación aseguró que había sido atacado con piedras, pero videos y testimonios apuntaron en su momento a disparos a la caravana de Petro.

El candidato aseguró que Hugo Chávez no era un dictador, pero Nicolás Maduro sí. Según Petro, «Chávez vivió los altos precios del petróleo y tenía una capacidad de maniobra. Maduro tiene bajos precios del petróleo y no tiene capacidad de maniobra. Con altos precios del petróleo, Chávez permitió pluralismo en medio de las tensiones como el golpe de estado que sufrió en 2002, las huelgas, etc. Ese pluralismo era el que había que mantener o aumentar. Maduro, en cambio, mata y ha cerrado totalmente los espacios democráticos».