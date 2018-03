Osmariel Villalobos desmiente rumores de divorcio (Fotos)

Osmariel le cayó la boca a los chismosos que daban por sentado que su matrimoni había llegado a su fin. Ayer posteó una foto junto a su esposo en donde se les ve felices y enamorados

Foto: Cortesía

Miami-La modelo y animadora venezolana, Osmariel Villalobos, decidió romper ayer el silencio, tras los fuertes rumores que daban por sentado el fin de su matrimonio con el empresario Juan Pablo Galavis, asegurando que pese a que el matrimonio «no ha sido fácil», siguen juntos y felices.

En su cuenta instgram colgó una fotografía de ambos, en donde se les parecia felices y enamorados. Osmariel acompañó el post con el siguiente escrito: «Que nos dejamos de seguir», «que ya no montamos fotos juntos», «que ya no uso el anillo de compromiso» y mil comentarios que concluyen con la AFIRMACIÓN que nos divorciamos. Les tengo que admitir que el matrimonio no ha sido fácil, unas veces estamos bien y otras veces no tanto, tenemos nuestros desacuerdos y diferencias pero como toda pareja tratamos de solucionarlo y aunado a eso también tenemos que sobrellevar y manejar, de la mejor manera, las redes sociales. A veces me dan ataques de rebeldía e inmadurez y digo «no voy a montar fotos con mi esposo ni lo voy a seguir porque después van a decir que ya volvimos» pero porque no mejor dicen que NUNCA nos separamos. Por eso hoy, después de que la tormenta pasó, posteo ésta fotografía para parar YA los comentarios y que las personas que siguen preguntando en mis fotografías por Juan Pablo estén tranquilos porque estamos juntos. Gracias por preocuparse por nosotros».

Es de mencionar que, tantos sus seguidores en las redes como varios programs de televisión nacionales e internacionales, se habían encargado de difundir la información porque la ex reina de belleza ya no subía fotos con su esposo en las redes y él tampoco, gracias a Dios esa falsa información fue desmentida por ella misma, quien apuesta por seguir casada y feliz ¡En horabuena por ellos!