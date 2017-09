Wuilly Arteaga lamentó que se apagó la calle (+ Video)

El joven violinista manifestó no ha aceptado que se haya apagado la calle, sin embargo, tengo la convicción de que no fue en vano

Foto: Referencial

Caracas – Wuilly Arteaga, el violinista de las protestas que dejaron 125 muertos en el país, no es capaz de contarle a sus antiguos compañeros que siguen en prisión, donde pasó 20 días en agosto, que la calle se apagó.

«A mis muchachos que siguen estando presos yo les dije que hay mucha gente que está en la calle, yo no les he podido decir que no hay nadie en la calle, la calle está normal, no quisiera que cuando ellos salgan se encuentren con la realidad que yo me encontré, porque sé que duele mucho» detalló el vionilista.

«Yo todavía salgo a la calle, aunque tenga prohibido tocar el público, porque yo no he aceptado que se haya apagado la calle, sin embargo, tengo la convicción de que no fue en vano».

Arteaga fue detenido en Caracas e imputado a finales de julio por «instigación» durante una manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Luego fue liberado el 15 de agosto por medida cautelar después de la solicitud hecha por el Ministerio Público y acordada por un tribunal de la causa.