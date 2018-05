Henry Falcón sostuvo que, de ganar las elecciones, Capriles integrará su gabinete

Falcón manifestó que «Votar es comprometernos con el país, la abstención no tiene ninguna utilidad; los políticos no podemos cruzarnos de brazos, debemos dar la cara para la resolución de los problemas, al tiempo que retó a la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática»

Caracas -El candidato presidencial Henry Falcón anunció que en el caso de ganar las elecciones que se efectuarán este 20 de mayo nombrará a Francisco Rodríguez como su ministro de Finanzas y a Henrique Capriles como parte de su gabinete presidencial.

Dejó claro que el ex gobernador del estado Miranda esté de acuerdo o no integrará el consejo de ministros. «Henrique Capriles en el gabinete. Que se exprese o no, que nos apoye o no (…) No importa, va a ser parte del gabinete del nuevo presidente», afirmó.

Además, aseguró que las relaciones entre Venezuela con países aliados como Cuba, Rusia o China, «debe insertarse en la comunidad de naciones tomando como fin superior preservar y fortalecer los intereses del país en el mundo. Que las relaciones comerciales se hagan en un contexto de amplitud, y en ese contexto, tendremos las relaciones con todo el mundo».

Asimismo indicó que las relaciones de Venezuela con los socios comerciales que tradicionalmente han sostenido una relación cercana con el país tricolor hay que afianzarlas ,en el caso de España, EE UU, Colombia. Reiteró que no se trata de romper relaciones con nadie , pero sí de tener claridades.

Resaltó que las relaciones hay que «afianzarlas con nuestros socios comerciales que tradicionalmente han sostenido una relación cercana con Venezuela, en este caso: España, EEUU, Colombia. Aquí no se trata de romper relaciones con nadie, pero si de tener claridades. Nosotros vamos a exigir el cumplimiento de las obligaciones que se tiene con el país».

Conjuntamente repudió los llamados de abstención al voto que realizan sectores de la oposición. «Votar es comprometernos con el país, la abstención no tiene ninguna utilidad; los políticos no podemos cruzarnos de brazos, debemos dar la cara para la resolución de los problemas, al tiempo que retó a la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que presente un plan a emprender luego de las elecciones del 20 de mayo», manifestó.