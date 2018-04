Omar Barboza: La Unión Europea debe solicitar la suspensión de las elecciones en Venezuela

En días pasados diversos representantes de la oposición venezolana, sostuvieron una reunión con Federica Mogherini, Jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), donde se trató el tema de la situación actual del país



Foto: Agencias

Bruselas – El Presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, insistió en el encuentro que, los comicios del próximos 20 de mayo, debía ser suspendido, ya que a su juicio este proceso electoral «carece de garantías y transparencia».

El parlamentario venezolano resaltó que la oposición no «reconoce como democráticas las elecciones», ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo «obedece a las instrucciones del Gobierno nacional».

Añadió que la UE debía pronunciarse al respecto, solicitando a Venezuela la «suspensión» de las elecciones hasta que se definan «condiciones aptas que garanticen transparencia en los resultados».

El representante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) detalló que tenían como objetivo, lograr que se llevara a cabo un proceso de elección libre.

En cuanto a esto, la representante europea, manifestó su disposición de trabajar para que en Venezuela haya un «proceso electoral claro, creíble y acordado con la oposición democrática».

La diplomática destacó además, que la UE ratifica su posición de no participar como observadores en las venideras elecciones, por considerar que «no existen condiciones clara» al respecto.

En el encuentro también estuvieron los diputados: Julio Borges, Elías Matta, Edgar Zambrano y Carlos Vecchio.

Reacciones:

He manifestado todo mi apoyo a los representantes de la #Venezuela democrática con los que me he reunido en el @Europarl_ES. Si ellos no se rinden, nosotros tampoco @OmarBarbozaDip @JulioBorges @carlosvecchio @EliasMattaW @edgarzambranoad @AsambleaVE pic.twitter.com/ItvS4BmaFQ

— Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) April 26, 2018