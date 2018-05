La Unión Europea sugiere revisar el calendario electoral en Venezuela

«Pedimos una revisión del calendario electoral basada en un calendario acordado y creíble»

Foto: Agencias

EE UU – La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, pidió este miércoles un calendario electoral «acordado» y «creíble» en Venezuela, por lo que urgió a su «revisión» a poco más de dos semanas para la elección presidencial en este país latinoamericano.

«Pedimos una revisión del calendario electoral basada en un calendario acordado y creíble», dijo ante la Eurocámara en Bruselas Mogherini, para quien este llamado «no es una mera cuestión de la fecha, también del procedimiento electoral mismo».

El gobierno venezolano debe sentar las bases para unas elecciones «libres, justas, con un calendario consensuado y con la participación de todos los partidos políticos», agregó la jefa de la diplomacia europea durante un debate de «urgencia» sobre Venezuela en la Eurocámara.

Por su parte, el eurodiputado Ramón Jáuregui alertó de que la convocatoria electoral en los términos actuales puede aumentar la «brecha» en el país, e indicó que el debate parte de un pedido de la oposición venezolana que la semana pasada les solicitó una declaración de la Eurocámara.

La celebración del debate, a la que le seguirá el jueves una nueva resolución del hemiciclo sobre la situación en el país, generó críticas de los eurodiputados de la izquierda radical y ecologista para quienes este no cumplía con los requisitos para ser tratado por un procedimiento de urgencia.

«Sabían que habría elecciones en Venezuela desde que las anunció el Consejo Nacional Electoral en marzo de 2018 y podríamos haberlo debatido en los plenos de marzo y abril», estimó el eurodiputado izquierdista Javier Couso, quien defendió la legitimidad de los comicios.

Federica Mogherini descartó cualquier voluntad injerencista de la UE, que busca ayudar a los venezolanos a encontrar su «propia solución» a la crisis política actual, y aseguró que ajustarán sus acciones en función de la evolución de la situación.

#Venezuela "We call for a revision of the electoral calendar based on an agreed and credible timeline. There is nothing inevitable about this crisis and that means a political solution is possible." @FedericaMog pic.twitter.com/C99K6LQ4IF

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) May 2, 2018