TSJ en el exilio anula convocatoria a elecciones del 20 de mayo

El TSJ en el exilio indicó que fue convocado por un ente ilegítimo como la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)



Foto: Agencias

EE UU – Este martes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio declaró írrito el proceso electoral del próximo 20 de mayo al ser convocado por la ilegítima asamblea nacional constituyente (ANC).

Lea más noticias: ¡Entérese! Cómo votar este 20 de mayo

«Todo acto dictado por esa agrupación de personas denominada asamblea nacional constituyente es nulo como írrito el acto comicial a destiempo y desconociendo taxativamente lo establecido en el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», reseñó el ente judicial en la sentencia.

El TSJ indicó que es írrito también el decreto 6.361 de fecha 23 de enero de 2018 emanados de la ANC, siendo nula también la convocatoria realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Tribunal Supremo de Justicia anula CONVOCATORIA a ELECCIONES 20/5, ordenadas por la IRRITA AN Constituyente, la cual no debe ser reconocida por autoridades Nacionales e Internacionales. Se notifica a la Asamblea Nacional (AN) y al Consejo Nacional Electoral (CNE).