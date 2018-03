Smartmatic concretó el cese de operaciones en Venezuela

Así lo anunció la empresa a tráves de un ocmunicado en donde rechazan las declaraciones del CNE

Caracas-Smartmatic, empresa encargada del conteo de votos electrónicos en el país, anunció este martes el cese de sus operaciones en Venezuela luego de laborar durante 15 años, periodo en el que asistió 14 elecciones.

A través de un comunicado difundido en su página web, la empresa aseguró que luego de que declarara públicamente que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había anunciado resultados distintos a los reflejados por el sistema de votación en el proceso de elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se produjo una ruptura inmediata de la relación cliente-proveedor.

Lea a continuación el comunicado íntegro a continuación:

Tras 15 años de servicio y 14 elecciones atendidas con una plataforma de votación segura y auditable, Smartmatic cerró sus oficinas y culminó operaciones en Venezuela.

Las razones del cierre son públicas y notorias. A raíz de la denuncia que realizó Smartmatic en agosto de 2017, cuando -tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente- el Consejo Nacional Electoral anunció resultados diferentes a los arrojados por el sistema de votación, la ruptura de la relación cliente-proveedor fue inmediata.

Smartmatic no participó en las últimas dos elecciones (Elecciones Regionales del 15 de octubre de 2017 y Elecciones Municipales del 10 de diciembre de 2017), hecho que informó oportuna y reiteradamente. En vista que no formó parte de dichos procesos electorales, y dado que los productos de la compañía no están cubiertos por ninguna garantía, ni fueron certificados para dichos procesos, Smartmatic no puede garantizar la integridad del sistema, ni tampoco puede dar fe de la exactitud de los resultados.

Smartmatic continúa sus operaciones en unos 40 países alrededor del mundo, asociándose con gobiernos, comisiones electorales y ciudadanos que persiguen elecciones seguras y transparentes.