Sigue molesta? Khloe reaparece después de su ruptura y esta fue su cara

EE.UU -La socialité Khloe Kardashian, hizo su primera aparición pública después de revelarse la separación oficial con el jugador Tristan Thompson, y su cara no expresaba precisamente felicidad.

Su primera aparición pública tuvo lugar en el evento Pretty Little Thing el miércoles, justo en el momento cuando salió a la luz pública la infidelidad de Thompson con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, en una fiesta privada el domingo.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 34 años, madre de True, mostró una cara seria en la apertura de la Oficina PrettyLittleThing en Los Ángeles, donde no logró sonreír ante los fotógrafos que asistieron al evento.

Jordyn de 21 años que supuestamente llegó a Thompson el domingo durante una fiesta en una casa en Los Ángeles. TMZ y Hollywood Unlocked publicaron la noticia, lo que fue difícil para Khloe, ya que ella y Tristan son padres de True que solo tiene 11 meses.

Con información de Dailymail.