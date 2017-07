Siete personas han fallecido al sabotear el Sistema Eléctrico Nacional

Fallece otra persona electrocutada, tratando de sabotear el SEN, en el Edo. Mérida… Esta es su "hora cero" más muertos… Asciende a 7 la cifra de personas electrocutadas en menos de 3 semanas … Se los dije Camaradas, cuando la derecha llama a la violencia, comienzan los ataque seguidos al SEN y como resultado personas muertas que fueron utilizadas y después abandonadas cuando la muerte los alcanza..

