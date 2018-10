Sicauto Servicios, reinventarse para seguir surtiendo repuestos en estos tiempos

De una familia de corredores, Don Renato Sica, piloto de autos turismo y prototipos en los años 70 y 80 y su hijo Oscar, Kartista desde los años 90 hasta bien entrado el nuevo milenio, nace Sicauto Servicios

De una familia de corredores, Don Renato Sica, piloto de autos turismo y prototipos en los años 70 y 80 y su hijo Oscar, Kartista desde los años 90 hasta bien entrado el nuevo milenio, nace una empresa que a pesar de todos los contratiempos políticos y económicos de nuestro país, la quiebra de clientes y deudores, la caída de mercados y cuanta otra calamidad económica y financiera pueda pasar, han sabido levantarse y reinventarse cada vez con más ánimo y empeño, para así continuar con la misión que se trazaron hace casi 20 años, llevar al público el servicio que merecen y necesitan en el complicado rubro automotriz.

Oscar, cuéntanos la historia de Sicauto Servicios…

Sicauto inició su actividad en 1999, por la necesidad que surgió del paro petrolero del 2002 la empresa donde yo trabajaba, que ya venía con ciertos problemas y más bien alargó su agonía, tenía muchos contratos vivos y yo era la cabeza visible de esos contratos, soy ingeniero mecánico y era gerente de mantenimiento en esa empresa, fue ahí cuando pusimos a trabajar a Sicauto, ya lo había hecho por algunas importaciones de cosas personales menores, pero necesitaba justificar lo que estaba trayendo.

Fue así que Sicauto se convirtió en compañía e incursionó en el mundo de los repuestos y la importación, porque la empresa cierra y las otras empresas que tenían contrato con ésta necesitaban que se les culminaran sus trabajos, así empezó Sicauto a facturarles dentro de lo que era el mundo diesel, barcos, tractores, montacargas, grúas; esas empresas necesitaban repuestos y uno de los principales trabajos que tuvo Sicauto en sus comienzos fue un barco carbonero anclado en el lago, éste tenía un contrato con la mina, era de unos italianos y se le empezó a hacer mantenimiento a sus grúas y a los equipos que estaban en la cubierta, así arrancamos.

¿Le vendías repuestos a un barco grande?

Sí, antes rendía mucho el dinero con las primeras pagas, Sicauto empezó sin nada, sólo con una caja de herramientas, con los primeros pagos compré una camioneta para empezar a cargar cosas, el capitán del barco era italiano, se llamaba Guido Villani y un día me preguntó: Por qué lo haces difícil? Por qué no te compras una lancha? Y yo le dije que sí, porque si necesitábamos comprar un repuesto no teníamos que esperar los turnos de desembarque, ya que así se perdían días, nosotros embarcábamos a las cinco de la mañana y no volvíamos a ver la lancha sino hasta las ocho de la noche, era imposible ir a comprar repuestos y volver a subir al barco el mismo día, por eso había muchos retrasos.

Con esa propuesta y lo que se estaba trabajando compré una lancha deportiva, que el capitán utilizaba también, me decía: Mira, yo necesito la lancha porque quiero salir el fin de semana con mi esposa al lago, y yo le prestaba la lancha, era un señor que andaba en moto y estaba enamorado de Venezuela, le hacíamos trabajos a varias haciendas, mantenimientos a todos sus tractores, a transportistas, a Cemex, hicimos reconstrucciones de algunos camiones y trompos, pero todos estos trabajos fueron acabando cuando la situación se deterioró, con el paro se fueron limitando y nos fuimos al mundo de los vehículos livianos, autopartes, faros capó, parachoques, la visión de Sicauto fue dirigida hacia los seguros y talleres de seguros, eso fue un nuevo renacer de lo que era Sicauto Servicios.

Proveer repuestos tanto nuevos como usados…

Sí, proveer repuestos nuevos y usados a talleres y aseguradoras, todo era muy bueno, era un buen trabajo hasta que los seguros empezaron a entrar en crisis, por la crisis de los seguros empezaron a retrasarse los pagos, tanto a mi como proveedor como a los talleres que también eran clientes, entonces ahí se empezó a parar Sicauto, llegó un momento en que a SegurosX la tomó el gobierno y la deuda en ese entonces, te estoy hablando del 2009, pasaba de 200 millones de bolívares con nosotros, imposible de cobrar porque ellos emitían las órdenes de compra bajo el presupuesto que nosotros le dábamos; pero alegaron que tenían un tabulador y que era imposible que saliera una orden de compra fuera de éste.

Entonces todas esas facturas quedaron en el aire, todo ese dinero se perdió, BancoX nos debía en ese momento 800 millones de bolívares, y también se perdió porque éste cerró, Sicauto vuelve a estar en recesión, los talleres no tenían la posibilidad de comprar porque no tenían la garantía de que se les fuese a pagar, SegurosB también empezó a cerrar, siempre pagó al día pero se empezó a retrasar, hasta que un día sentado aquí en la oficina me pregunté: Qué hacemos?

Decidí emitir unas listas, tomar de Internet y Google e investigar la red de concesionarios de Venezuela, ellos tienen correos para recibir sugerencias y para la emisión de listas y yo emití una gran lista de cosas que tenía, de repuestos y otras cosas que no tenía, pero sabía dónde estaban o como importarlas si era por importación, emití la lista y parece mentira, después de estar unos 15 o 20 días muy preocupado pensando en qué iba a hacer, me llamó una concesionaria y me solicitó tres motores…

Estoy hablando en ese momento de 750 millones de bolívares, fue un depósito por adelantado, era demasiado dinero y con una buena ganancia, ahí empecé otra vez a importar directamente con mi propio dinero, porque el dinero que ya yo había generado y que la empresa tenía como su capital se lo quedó BancoX y SegurosX, Otros talleres que me debían dinero cerraron, pero esos tres motores fueron el despegue de Sicauto otra vez y empieza con la rama ya no de las autopartes, sino motores, transmisiones, cajas automáticas, diferenciales y algunos repuestos al mayor que antes no vendíamos sino sólo autopartes, faros, guardafangos, parachoques, capó, techos, etc.

¿Se fueron hacia lo que era el PowerTrain?

Exacto, ahí todos los concesionario tenían una necesidad inmensa, no importábamos piezas de suspensión, discos, frenos, tren delantero, excepto que hubiesen oportunidades convenientes para la importación, todo era original, si había la oportunidad de traer 2 millones de estoperas para un motor en específico, se traían y se distribuían entre los concesionarios de Venezuela; con el transcurso de los años también se ha dificultado éste mismo negocio, ya los costos son exorbitantes, yo sólo le vendía a Chevrolet y algo a Toyota , hoy en día también a Ford le vendemos motores, cajas y transmisiones; de nuevo reinventar, estamos en eso.

Hoy en día, ¿qué hay dentro del galpón de Sicauto? ¿Algo que se pueda proveer en tiempo real?

Motores y cajas para Silverado, motores para FX4, Expedition y Explorer, motores y transmisiones para camión, estoperas y misceláneos, motores para Optra y para Cruze, cajas para Optra, etc. motores de Super Duty, todos los motores que Sicauto vende son reconstruidos americanos, con garantía de tres meses o 20,000 kms. y te recuerdo que 20,000 kms. es la misma garantía que da el concesionario por la planta General Motors de Venezuela y Sicauto Servicios la da, la garantía de Sicauto es bastante extensa y bastante considerada en algunas cosas.

¿Cómo atiendes, por teléfono, por correo, por WhatsApp? ¿Se puede ir directamente a la sede de Sicauto?

No, Sicauto Servicios no tiene un mostrador, no tiene una atención al público, las vías de Sicauto Servicio son WhatsApp, por lista, email, Fcebook y telefónica, Sicauto está de lleno con los concesionarios, uno lo hace por WhatsApp, con las personas encargadas de comprar repuestos, por e-mail, por su página, por listas, porque Sicauto hace ventas más que todo al mayor, excepto la parte de motores porque no se mayorean, salvo raras excepciones y pedidos grandes, pero nuestra atención es vía telefónica, por fax y otros medios.

Hace falta saber entonces que des tus medios de contacto…

En Instagram está @sicautoservicios, ahí hay un blog de diferentes imágenes reales de los productos que Sicauto está vendiendo, en Facebook y en Hotmail , por qué si cauto no tiene mostrador? Eso es una idea que se captó desde que mi papá corría carros, en Caracas había una empresa que mi papá siempre mencionaba y a lo mejor eso fue quedando hasta que la vi en persona, papá siempre mencionaba a auto Potenza, que era el estacionamiento de una casa, pero suministraban repuestos al mundo automotriz de los piques y las carreras y eran cosas especiales.

Los dueños del famoso Volkswagen de piques apodado “El Pote”, mi papá me dijo que cuando los fue a visitar su sorpresa fue que era un estacionamiento, el señor estaba sentado en shorts y franelilla frente a su computadora, y eso fue calando hasta que conocí Verte Auto, que era una pequeña oficina que sabía exactamente donde estaban ubicados los repuestos, y esa persona se aprovechaba de saber dónde estaban para agilizar la obtención del repuesto, y eso es lo que hoy en día Sicauto hace, la diferencia es que Sicauto Servicios si mantiene un stock de repuestos.

¿Qué es VR46?

VR46 fue una idea por necesitar una segunda empresa, el nombre viene en honor a Valentino Rossi, pero en verdad es Venezuela Racing Número 46.

¿Qué productos ofrece VR46?

Son productos enfocados al mundo de los talleres y la mecánica, pero también aplicables al uso cotidiano, limpieza, uso doméstico, envaso una grasa que es muy buena, a base de jabón de litio, que tiene un alto punto de ebullición, es decir que el punto de goteo es bastante tardío, tiene que ser a muy alta temperatura, se puede aplicar en agua, porque por su propiedad es ser bastante adherente, el agua no la disuelve y no se vuelve “mayonesa”, tiene un alto grado de tolerancia a la presión, es bastante buena, y todo porque es a base de litio.

Otro producto excelente de VR46 es el desengrasante, que es enfocado a la parte industrial pero al que mucha gente le da un uso doméstico, y me dicen que le agregan un poco de agua para bajar la concentración y por ende su fuerza desengrasante, también acabamos de sacar un limpia-aires, sirve para limpiar panales, condensadores, radiadores, uso doméstico y uso industrial de aires acondicionados, bastante parecido al AlumenLife, lo que pasa es que AlumenLife es a base de soda cáustica.

La soda cáustica hace su trabajo de limpiar el panal pero trae consecuencias, acorta la vida del panal, del radiador, del condensador, no sólo corroe el aluminio, sino que desde el punto de vista ecológico trae problemas de contaminación, desde el punto de vista técnico el problema más importante es que acorta demasiado la vida del panal, porque si te pasas del tiempo estipulado en el momento de la limpieza lo oxida, y la gente dirá, como oxida el aluminio? Pues lo ennegrece, lo oscurece, y en ese momento el aluminio pierde sus propiedades, se hace más poroso, sufre corrosión y desgaste mientras que VR46 no tiene ese problema, es un poco más lento al momento de la limpieza porque no posee esa cantidad de soda cáustica, pero lo que hace es abrillantar los panales, los limpia y no los quema, esos son los tres productos que VR46 tiene en este momento.

¿Eso también se compra como los demás productos de Sicauto?

Sí, Internet, WhatsApp, página web, etc. pero también tenemos un vendedor en la calle y VR46 se ve en los anaqueles de panaderías, ferreterías, farmacias, porque todas estas tienen un espacio dedicado al hogar y a estas cosas. También se consigue en las casas de refrigeración, para limpiar motores, pisos manchados, aceite, estacionamientos, baldosas de baño con manchas de agua vieja, el desengrasante es excelente para eso, hasta para carritos de perro caliente.

Por el pasado automovilístico de la familia Sica, tu padre con la “Barchetta” y tú con el karting, ¿ofrecen algo para las carreras hoy en día?

Si, hemos importado motores para carros de exhibición, para carros de pique, partes, ya que siempre hemos estado dentro de ese ambiente, eso es parte de Sicauto Racing, esa fue siempre la idea con mi papá, cuando yo corría karting y antes de correr yo karting, mi papá corría con su prototipo. Nunca hemos abarcado el segmento de las motos, pero tuvimos y tenemos nuestros héroes, Enzo Ferrari, Michael Schumacher, Valentino Rossi, y de ellos hemos tomado el ejemplo de su dedicación, de su empeño, de su búsqueda de la perfección.

Igual nació Sicauto, con el mismo espíritu de nuestros héroes, yo pude haber abandonado esta gran idea de tener más que todo el nombre de Sicauto Servicios, que representa mi apellido, yo lo pude haber dejado al primer tropiezo, mas vencimos todos los aprietos a medida que se fueron presentando y nos volvimos a reinventar de tantas maneras.

¿Cómo funciona la lista? ¿Quién puede tener acceso a tu lista, saber que tienes y a cuanto lo vendes?

Las listas las hacemos con todas las importaciones que están por llegar, el inventario existente y parte de lo que ya está pedido, cuando normalmente un concesionario hace un pedido muy particular o muy específico nosotros nunca traemos una sola pieza, sí un concesionario me pide una computadora para X vehículo yo traigo dos, tres o cuatro, porque si un concesionario lo pide te aseguro que otro también lo va a pedir, como el motor, la transmisión y la computadora del Chevrolet Cruze, por ejemplo. Las listas las pasamos sólo a los concesionarios y no a las casas de repuestos, porque hay muchos mayoristas y los concesionarios a su vez también sacan una lista, que muchas veces es copiada de nuestra propia lista.

Como dice el dicho, querer es poder, y el deseo de supervivencia, el ingenio, la resiliencia de levantarse después de cada revés para volver a empezar marcan la pauta de lo que se requiere para ser un vencedor, tal vez las batallas en pista templaron ambos caracteres para hacer de estos dos empresarios, padre e hijo, un ejemplo a seguir en un momento en que muchos suben los remos a la barca y se dan por vencidos, esa constancia es lo que necesita Venezuela en estos momentos, adelante Sicauto!