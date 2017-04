Semana Santa: Muerte, Pasión y Resurrección de Cristo

En la Semana Mayor los católicos realizan misas y procesiones en las que algunos fieles llegan al punto de representar las flagelaciones que recibió el Salvador antes de su muerte

La Semana Santa es el conjunto de celebraciones que recuerdan el sacrificio redentor de Jesús.

En el catolicismo, la Semana Santa conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, la cual inicia con el Domingo de Ramos, cuando se efectúa una misa para bendecir las palmas que son utilizadas para representar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

En las iglesias católicas se acostumbra a entregarle a los creyentes las palmas para conmemorar este pasaje que vivió Jesús, sin embargo, este año será diferente en la entidad zuliana.

El sacerdote y vicario de la Catedral de Maracaibo, Silverio Osorio, confirmó durante una llamada telefónica al diario QUÉ PASA que por este año 2017 la Iglesia no podrá entregarles a sus feligreses las palmas «ya que el lugar donde se las proveían sufrió inundaciones».

Sacrificio de Jesús

Lunes y Martes Santo se preparan a los feligreses masculino y femenino por separados para que de esta manera puedan dar un mensaje que recuerde el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, este acto depende del motivo pastoral de cada iglesia dejándose llevar por la misa del día.

Misa Crismal

En el Miércoles Santo se lleva a cabo la Misa Crismal en honor al Nazareno, en la Catedral de Maracaibo, presidida por el obispo y concelebrada con los presbíteros de la diócesis; se consagra el Santo Crisma y se bendice los óleos (aceites) de los catecúmenos y de los enfermos.

Al terminar, los sacerdotes realizan la ceremonia de las señas, un acto antiguo y muy llamativo lleno de símbolos espirituales. Esta ceremonia es poco conocida por los fieles, ya que dicha celebración se hace en España. En el caso de Venezuela, se realizan en las ciudades de Caracas, Mérida y Maracaibo.

En la ciudad las actividades se realizarán en la Catedral de Maracaibo, ubicada en el casco central.

Según Francisco Graterol, sacristán de la iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, en Maracaibo, «este acto litúrgico tiene lugar únicamente en la Catedral de la ciudad, como símbolo de la culminación de la Cuaresma donde se reúnen los fieles creyentes».

Este consiste en el rezo de las vísperas consagradas de símbolos religioso y es llamativa por la vestimenta negra que usan los sacerdotes; el espacio central del templo representa la historia, los canónigos que significan el caminar del pueblo de Dios y sus colas los pecados que arrastra el hombre, ellos avanzan hacia el altar que simboliza las puertas del cielo y una vez dispuesto en el suelo el obispo (responsable de realizar esta ceremonia) ondea sobre ellos el estandarte que recuerda la victoria de Cristo sobre la muerte para su resurrección.

Finalmente, se realiza la procesión de Jesús con la cruz a cuestas, conocido popularmente en Venezuela como «El Nazareno». Se acostumbra a vestirse de morado para cumplir el recorrido donde se recuerda el camino de Jesús al Calvario, el camino de la pasión, las dolencias, los pecados. Y los fieles creyentes lo hacen para mostrar que se puede cambiar al mundo con sacrificio. El Miércoles Santo es el paso que antecede a los días de gloria y de resurrección, explicó Graterol.

Última cena

El Jueves Santo se celebra la última cena del Señor, la institución de la eucaristía y el día del sacerdote; asimismo, se lleva a cabo el mandamiento de amor y humildad que nos dejó Jesús en la Biblia:

«Yo les he puesto el modelo, que, así como yo hice con ustedes, ustedes también deben hacerlo» (Juan 13:1-17).

Esta cita corresponde al lavatorio de los pies que hizo Jesús con sus 12 apóstoles, que desde el año 2016 por decisión del papa Francisco se incluyen a mujeres y niños; dicha obra de amor concluye con la adoración al Santísimo Sacramento y la visita de los siete templos.

El ayuno

«El Viernes Santo, es un día de ayuno, abstinencia y de silencio, ya que se conmemora la Muerte de Jesús. En este día a nivel mundial en lugar de celebrarse la eucaristía se celebra la palabra, con la exposición del Santísimo en la que se predican las siete últimas palabras que dijo Jesús antes de morir en la cruz», explicó Graterol.

Vigilia Pascual

El Sábado de Gloria se realiza la bendición del agua y el fuego. En medio de una misa festiva conocida como Vigilia Pascual, en la cual se celebra con gozo y regocijo el misterio de fe de los cristianos: la Resurrección de Jesús.

Jesús resucitado

Por último, el Domingo de Resurrección en la mañana se realiza la procesión de Jesús resucitado; es una procesión muy particular pues se caracteriza por ser alegre. Se celebra la victoria triunfante de Jesucristo sobre la muerte.

Siete palabras:

1.- «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (lc 23,34).

2.- «Hoy estarás conmigo en el paraíso» (lc 23, 43).

3.- «He aquí a tu hijo: He aquí a tu madre» (Jn 19, 26).

4.- «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27, 46).

5.- «Tengo sed» (Jn 19, 28).

6.- «Todo está consumado» (Jn 19,30).

7.- «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23, 46).