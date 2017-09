El sábado comienza la campaña electoral para las regionales 2017

La campaña electoral se mantendrá por un lapso de 20 días, del sábado 23 de septiembre hasta el 12 de octubre

Caracas – Mañana sábado, 23 de septiembre inicia la campaña para las elecciones regionales, donde se elegirán 23 gobernadores del país, los comicios se celebrará el 15 de octubre, informó este viernes la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, a través de su cuenta en Twitter.

La campaña para las elecciones regionales duraran 20 días, y culminará la medianoche del jueves 12 de octubre. Para tales fines, se activarán en todos los estados fiscales que supervisarán el cumplimiento de las normas durante esta etapa.

Los fiscales evaluarán, por ejemplo, que las actividades propagandísticas no promuevan la desobediencia a las leyes, no desestimulen el ejercicio del derecho al voto y no promuevan la guerra o la discriminación, entre otros aspectos establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en el reglamento electoral vigente.

D’Amelio también indicó que este sábado y hasta el 12 de octubre se desplegarán las ferias electorales en todo el territorio nacional, las cuales permiten a las electoras y los electores conocer la oferta de candidatos y candidatas, así como practicar el voto.

A las elecciones del 15 de octubre están convocados a participar 18.094.065 electores, de acuerdo con el Corte de Registro Electoral (RE), correspondiente al 15 de julio de este año. Incluye 17.898.004 venezolanos residentes en las entidades y 196.061 extranjeros residentes en el país e inscritos en el Registro Electoral.

En el corte del RE para este proceso no están incluidos los votantes del Distrito Capital, porque esta entidad posee un régimen especial de gobierno, ni los electores residenciados en el exterior, pues no se trata de una elección nacional.

Condiciones

La normativa establece que las organizaciones con fines políticos, así como las candidatas y los candidatos, podrán contratar la difusión de propaganda electoral a través de los prestadores de servicios de televisión pública y privada en las siguientes condiciones:

– Para los prestadores de servicios de televisión por señal abierta, nacional o regional, se permitirá un tiempo máximo de tres (3) minutos diarios por prestador, no acumulables. Los prestadores de servicios de televisión por suscripción podrán difundir la propaganda electoral de conformidad con la ley y durante un máximo de tres (3) minutos no acumulables por cada canal, incluidos en su oferta total de canales.

– La difusión de propaganda y mensajes electorales a través de la radiodifusión sonora, en el ámbito nacional o regional, se permitirá hasta por cuatro (4) minutos diarios, no acumulables por prestador de servicio.

– En los medios impresos de circulación nacional, regional y local, formato estándar, la contratación de espacios para la propaganda electoral será de hasta media (1/2) página diaria. Para los periódicos en formato tabloide, se establece hasta una (1) página diaria no acumulable.

– La normativa permite a las organizaciones con fines políticos, a las candidatas y candidatos contratar la difusión de propaganda electoral mediante operadores de telecomunicaciones que ofrezcan la facilidad de mensajería de textos, hasta por tres (3) emisiones semanales, no acumulables.

– Queda expresamente prohibida la contratación y difusión de propaganda electoral a través de las redes de telefonía fija y móvil, distinta a los mensajes de textos. De igual forma, se prohíbe la contratación, publicación y difusión de propaganda de contenido político y/o electoral por parte de personas distintas o no autorizadas, conforme a la ley y a la referida normativa.