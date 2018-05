AN: Reconversión monetaria no se puede hacer en hiperinflación

El Parlamento monitoreó el sistema bancario del país, así como la Sudeban y el Banco Central de Venezuela y las «Mesas técnicas han informado la imposibilidad de que reconversión sea exitosa»

Caracas – La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) reiteró este miércoles su postura de rechazo hacia la reconversión monetaria, prevista a entrar en vigencia el próximo 4 de junio. A juicio del parlamentario Rafael Guzmán, esta medida económica será inviable si no se controla el alto índice inflacionario en Venezuela.

«Sí creemos en la necesidad de una reconversión monetaria, pero no en medio de la hiperinflación que vive Venezuela. Primero, hay que controlar la hiperinflación, tomar medidas y controlar espiral inflacionario. Una vez que suceda esto, sí, bienvenida la reconversión», manifestó Guzmán en una rueda de prensa de la Comisión.

Resaltó que el Parlamento monitoreó el sistema bancario del país, así como la Sudeban y el Banco Central de Venezuela. «Mesas técnicas han informado la imposibilidad de que reconversión sea exitosa (…) Claman para que suspendan esta locura», dijo.

Guzmán advirtió el colapso financiero de Venezuela. «Hoy la banca no tiene recursos para actualizar sus software, 70% de los puntos que se usan en locales comerciales, hasta en vendedores ambulantes, necesitan actualización manual, eso no se ha hecho (…) A los cajeros de los bancos hay que darles la instrucción del nuevo cono monetario, que vean los sistemas de seguridad, no se ha podido hacer porque no han llegado los billetes», acotó el parlamentario.

Asimismo, refirió que la Casa de la Moneda no está imprimiendo el nuevo cono monetario.

«No está imprimiendo el nuevo cono, se necesitan 20 días para que la banca pueda hacer llegar esos billetes a los lugares más lejanos del país (…) El Gobierno no tiene cómo pagar a la imprenta en el extranjero», señaló.