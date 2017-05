Rafael Ramírez en la ONU: «La fuerza del orden público del Estado no utiliza armas de fuego»

Este miércoles 17 de mayo, el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comunicó que Venezuela solventará sus indiferencias y no aceptará «tutelajes», seguidamente, El gobierno enfrenta una «acción violenta de una minoría»

Foto: Referencial

Caracas- Rafael Ramírez, El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó este miércoles que la fuerza del orden público del estado no utiliza armas de fuego. «Está prohibido usarlas y la oposición abusa para agredir y arremeter contra los ciudadanos», expresó.

A juicio, del embajador: «Debe estar segura la comunidad internacional que Venezuela resolverá sus problemas internos en el marco de nuestras leyes y Constitución, lo haremos nosotros mismos. No aceptamos injerencia ni tutelaje, exigimos respeto por nuestra soberanía, el cual es uno de los principios fundamentales la carta de las Naciones Unidas».

«Nuestro país enfrenta una acción violenta de una minoría, no son manifestantes pacíficos como lo señala la embajadora Nikki Haley, los manifestantes se están aprovechando de un hecho peculiar en nuestro país, en nuestro país las fuerzas del orden público no utilizan armas de fuego, está prohibido es una disposición de nuestros mandos militares a no usar armas de fuego y la oposición abusa de esta situación para agredir y arremeter contra el resto de los ciudadanos. El Estado venezolano garantiza la seguridad y paz de toda nuestra sociedad, y no puede permitir, es nuestra responsabilidad, que estos grupos extremistas desestabilicen a toda la nación», recalcó.

«Esa preocupación de EE UU por nuestro índice social no se la cree nadie, Tenemos problemas económicos con el abastecimiento, que no los hemos ocultado. Es un Estado que está resolviendo sus problemas, como lo hizo Argentina, México, Brasil y en ninguna de esas oportunidades pensaron que era razón para llevarlo al Consejo de Seguridad», exhortó.