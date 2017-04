PSUV convoca gran marcha nacional para el 1° de mayo

«Mientras ellos (la oposición) se quedan plantados, nosotros nos movemos. Debemos estar junto a nuestro pueblo. Nos movemos en la calle como debe hacerse en política, nos metemos donde debemos estar con el pueblo» dijo Diosdado Cabello

Foto: Agencias



Caracas- Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró este lunes «nosotros no, nos vamos, Nicolás Maduro no se va la derecha más nunca va a gobernar este país».

En rueda de prensa afirmó «aquí no va haber adelanto en las elecciones presidenciales (…) No hay forma no vamos a violar la Constitución para darle gusto a la derecha».

Razón por la cual anunció que para el próximo 1º de mayo se va a realizar una movilizaciones de los trabajadores y Trabajadoras.

En rueda de prensa junto a la dirección nacional del PSUV recordó que la dirigencia del 2007, son los que están liderando las operaciones de violencia de la oposición: «Esta derecha las manitas blancas, es la que está operando estos focos de violencia, la misma incluye a Leopoldo López, Capriles, Julio Borges. Cada día serán violentas».

En cuanto al Plantón Nacional convocado por la oposición para este lunes aseguró que fue un fracaso «una minoría convocan a un trancazo nacional y se van a la Altamira, eso da pena» sentenció.

«Este fin de semana vamos a las parroquias de Antímano y La Vega, para apoyar a esos sectores con el tema de los daños que han sufrido a raíz de los destrozos. También vamos a los estados Táchira, Zulia y Aragua. La peleas de la posición son las que están generando estas operaciones de caos», manifestó.