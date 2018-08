“Perro” y “escoria”: los insultos de Donald Trump a Omarosa Manigault por nueva grabación

Manigault dice que efectivamente firmó el acuerdo en ese momento, pero que el libro lo redactó después de ser despedida de la Casa Blanca en diciembre de 2017. En ese momento la campaña por la reelección de Trump le ofreció 15,000 dólares mensuales si firmaba un nuevo acuerdo, que ella dice que rechazó.

En varios tuits el lunes en la noche, Trump negó nuevamente haber dicho alguna vez la palabra con ‘n’. “No tengo esa palabra en mi vocabulario y nunca la he tenido. Ella lo inventó”, escribió.

Manigault Newman dice en su libro ‘Desquiciado: un reporte desde dentro de la Casa Blanca de Trump’ (‘Unhinged: An Insider Account of the Trump White House’) que el mandatario es un “racista” que ha usado en numerosas ocasiones la palabra con ‘n…’.

“En el momento en que empezamos a hablar de la palabra con ‘n’ me sorprendía que nadie dudaba de que (Trump) lo hubiera dicho y más por la manera en la que intentaron ocultarlo por tanto tiempo”, dijo este martes Manigault en la entrevista con CBS. “Y todos decían: ‘Él lo dijo, está avergonzado, él no quiere que eso se conozca. Ahora aseguran que no escucharon esas acusaciones y es irónico porque eran consejeros de alto nivel hablando de cómo reaccionar”, agregó.

La exasesora señala que cuando Trump conducía su programa de televisión ‘The Apprentice’, muchas veces dijo la palabra y que hay grabaciones que prueban eso y otros insultos. Pero aclara en el libro que ella no lo escuchó pronunciarla.

En ‘Unhinged’, ella describe una conversación en octubre de 2016 con Lynne Patton, quien entonces era asistente de Eric Trump; la vocera Katrina Pierson y el director de comunicaciones de ese momento Jason Miller en la que ellos discutían qué hacer en caso de que se diera a conocer la grabación en la que Trump dice tal término.

La cinta que Manigault hizo pública este martes incluye supuestamente las voces de Patton y Pierson.