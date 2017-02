Padre Sosa: Venezuela no es un pais de rodillas

EL Padre Sosa Critica duramente al Gobierno Nacional

Caracas – Arturo Sosa Abascal, superior general de la Compañía de Jesús, criticó ayer al Gobierno nacional en declaraciones a una agencia internacional.

«No estoy de acuerdo, no es una país de rodillas. Es una situación difícil, pero las personas están de pie, trabajan, hacen tantas cosas, vienen estimulados por la creatividad y esto no es recogido por los medios de comunicación. El gran problema en Venezuela es que hace 100 años, el petróleo reemplazó a la agricultura, la industria, como una fuente de riqueza. Estamos convencidos de que tener bajo tierra el petróleo significaba de por sí riqueza y no valía la pena tener una economía productiva», indicó.

La riqueza no viene de los recursos naturales, sino de los recursos humanos que los transforman y crean puestos de trabajo – relación. Con un dato más, que a menudo no se entiende. Los mayores ingresos del país son los ingresos del petróleo, y el Estado los toma todos, y luego los distribuye. Es así que se cambió la relación entre el estado y la sociedad: no es el estado que depende de la sociedad, sino todo lo contrario, y esto no es bueno».