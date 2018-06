Padre Numa Molina revela encuentro privado entre la Conferencia Episcopal Venezolana y el presidente Nicolás Maduro

El padre Numa informó que su decisión de dar a conocer esta noticia se debió a una «falsedad», así catalogó una promesa incumplida por parte del gobierno nacional

Foto: Agencias

Caracas – El sacerdote venezolano Numa Molina afirma que acudió a una «reunión reservada» entre el expresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Diego Padrón; el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «y sus más cercanos colaboradores».

«El Presidente venezolano no ha rechazado ninguna de las propuestas de Padrón. Al contrario, ha puesto a disposición un camión de la Guardia Nacional con relativa escolta militar para recibir las medicinas desde la llegada hasta su destino final», sostuvo Molina en entrevista a Geraldina Colotti, reseñada en el portal CuatroF.

«Luego de dos o tres días, he pedido al entonces ministro encargado, Elías Jaua, si habían llegado los contenedores de medicinas prometidas por Cáritas, y él me ha respondido que había llegado solo una pequeña caja que podía entrar en la cajuela de un auto. Era solo un show, un montaje. Frente a tanta falsedad he decidido revelar este episodio», agregó.