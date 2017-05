Ortega Díaz: «Hasta ahora se han registrado 55 personas fallecidas en manifestaciones»

La fiscal en rueda de prensa informó que hasta ahora han registrado 55 personas fallecidas, de las cuales 52 son civiles y 3 funcionarios, y mil lesionados, de los cuales 771 civiles y 229 uniformados

Caracas – La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se pronunció este miércoles sobre los últimos acontecimientos registrados en el país y afirmó que la muerte de cualquier venezolano duele y repudió la violencia venga de donde venga.

La fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró este miércoles que el Ministerio Público, se encuentra investigando todos los hechos ocurridos durante las protestas convocadas por la oposición venezolana desde hace más de 50 días.

Aseguró: «Está prohibido disparar bombas lacrimógenas directamente a las personas, es letal disparar una bomba, los funcionarios deben tener el debido entrenamiento para manejar las protestas».

Ortega Díaz hizo referencia a las investigaciones de muertes de jóvenes durante las protestas.

Asimismo, han registrado 346 bienes inmuebles quemados o saqueados, que representan incalculables y contribuyen a la escasez, lamentó Ortega.

Aseguró que hay en curso 1465 investigaciones, y hasta ahora se han registrado se han imputado 2674 personas por diferentes delitos, de las cuales 284 han sido privadas de libertad.

De la misma manera, señaló que el Ministerio Público ha imputado a 19 funcionarios policiales y militares por violación de Derechos Humanos.

«El descontento social es producto de la crisis social y económica, por ello hay que identificar las causas de las confrontaciones entre los venezolanos», dijo la Fiscal.

A cabe acotar, la semana pasada se conoció que Ortega Díaz envió una carta a Elías Jaua, ministro de Educación y presidente de la comisión presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, para hacerle conocer que no acudiría a la reunión sobre el proceso impulsado por el gobierno por considerar que la Constituyente no resolvía los problemas del país y no era necesaria.