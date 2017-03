OEA discutirá situación de Venezuela este martes pese a petición de suspensión

El martes 28 de marzo el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá para analizar la situación en Venezuela pese a que el país caribeño había solicitado que suspenda la sesión alegando que se cometieron acontecimientos «graves» e «irregulares»

Foto: Agencias



Caracas- Por su parte, el embajador beliceño Patrick Andrews, quien ejerce la presidencia rotativa del Consejo Permanente, dijo el pasado lunes a The Associated Press no haber recibido una solicitud formal para cancelar la sesión del martes.

«La reunión sigue en pie», dijo el diplomático al final de una audiencia convocada por Caracas, cuya canciller Delcy Rodríguez acusó al secretario general Luis Almagro y a los 14 países que pidieron la reunión del martes de lanzar una ofensiva intervencionista para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, la embajadora venezolana alterna ante la OEA, Carmen Velásquez, dijo a la a un portal internacional que su delegación solicitó formalmente la víspera la suspensión de la reunión del martes, alegando que «insiste en abordar el tema de Venezuela sin consentimiento debido del Estado venezolano».

Un total de 14 de los Estados miembros de la OEA llamaron a Venezuela a liberar a los presos políticos, convocar a elecciones y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, dijeron que la suspensión de esa nación del organismo debería ser la última opción.