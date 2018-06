Nueva tarifa del pasaje del transporte público en Maracaibo se fijó en Bs. 10 mil corto y Bs. 15 mil largo

Las modalidades de pago del pasaje quedaron de la siguiente manera: carro por puesto en 10 mil corto, 15 mil largo; minibus y autobus en 10 mil bolívares como tarifa única

En una reunión realizada entre el Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Maracaibo (Imtcuma), la Dirección General de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, representantes de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Zulia, con el gremio de transportistas y el comité de usuarios del servicio público, se estableció la nueva tarifa del pasaje urbano en 10 mil bolívares para la ruta corta y 15 mil bolívares para la ruta larga.

El presidente del Imtcuma, Alberto Hernández, informó que las modalidades de pago del pasaje quedaron de la siguiente manera: carro por puesto en 10 mil corto, 15 mil largo; minibus y autobus en 10 mil bolívares como tarifa única, en esta modalidad entrará el transporte alternativo (chirrincheras).

La medida de ajuste del precio del pasaje se aplicará a partir de este sábado 16 de junio. El bono nocturno, fines de semana y feriados tendrá un adicional de dos mil bolívares. Las tarifas fueron presentadas por el comité de usuarios y usuarias, luego de que estos realizaran un censo en la población de las diferentes parroquias de la ciudad y aceptaran la propuesta.

Hernández destacó que se mantendrán las mesas de trabajo para garantizar el mejoramiento constante del sector y llamó a todos los transportistas a sumarse al censo que lleva a cabo el ayuntamiento.

Por su parte, el director general de la Alcaldía, Tony Boza, indicó que todos los acuerdos se realizaron de manera consensuada, en la que no solo se planteó la tarifa del pasaje, sino también la atención integral y sistemática del transporte público para recuperarlo y estabilizarlo paulatinamente.

Se estipuló la actualización del censo que no se realiza desde hace 15 años, para garantizar las condiciones mínimas del servicio de transporte en la ciudad. Siguiendo las instrucciones del alcalde bolivariano, Willy Casanova, se evaluarán las condiciones de estos vehículos para establecer una normativa y la autorización temporal.

Entre las propuestas y compromisos aceptados por los transportistas está la racionalización de las líneas, la no duplicación de funciones, el cumplimiento total de las rutas, el cobro legal del pasaje, el cobro del medio pasaje estudiantil, el respeto a las personas de la tercera edad y discapacitados, así como el respeto a las paradas establecidas, entre otros aspectos.

Egda Vílchez, vocera del Comité de Usuarios y Usuarias, expresó que propusieron la implementación de una calcomanía distintiva con una numeración para cada una de las ruta, permitiéndole al usuario reconocerlas como una unidad habilitada para cumplir esa ruta y no otra, de esta manera se logra fijar un poco de control, además de la firma de un compromiso en el que se estipule el cumplimiento de todo lo establecido por todas las partes.

