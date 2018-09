Nicolás Maduro: Las sanciones del gobierno de Estados Unidos son “una medalla”

Maduro de forma irónica agregó que cada sanción “es una medalla del gobierno gringo” y agradeció al gobierno de Donald Trump por las sanciones debido a que ratifican que se han mantenido el legado del expresidente Hugo Chávez

Caracas –El presidente de la República Nicolás Maduro, rechazó las sanciones impuesta por el gobierno de Estados Unidos este martes a la Primera Dama Cilia Flores y a funcionarios venezolanos.

Maduro de forma irónica agregó que cada sanción “es una medalla del gobierno gringo” y agradeció al gobierno de Donald Trump por las sanciones debido a que ratifican que se han mantenido el legado del expresidente Hugo Chávez.

Señaló que “ésos decretos son una ofensa a la mujer y la Fuerzas Armadas”. dijo Maduro desde un encuentro con inmigrantes de diversas nacionalidades.

Este martes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. divulgó una lista donde aparecen sancionados la Primera Dama Cilia Flores, la vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez.

“Nunca se había visto algo así, si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes (…) han sacado un decreto de sanciones contra Cilia, su único delito, ser mi esposa”, dijo Maduro durante un acto político con colombianos que viven en Venezuela.

En su discurso el gobernante aseguró que EE.UU. aprobó esta sanción porque “no pueden” con él.

“No se metan con Cilia. No se metan con la familia ¡No sean cobardes! (…). Su único delito: ser mi esposa. Como no pueden con Maduro, van contra Cilia. Y tampoco van a poder contra Cilia, porque Cilia es una mujer aguerrida”, enfatizó el mandatario en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV).

Legalización de migrantes en EEUU

El mandatario en jefe señaló que le gustaría mantener un diálogo con su homólogo, Donald Trump, para tocar asuntos de interés entre ambas naciones, y así fortalecer sus relaciones entre ambos países.

Por otra parte instó al vicepresidente de la nación nortemaericana, Mike Pence, a que “se preocupe por los migrantes mexicanos, colombianos, hondureños, guatemaltecos”, los cuales, a su juicio, “están presos” siendo “perseguidos” en ese país.

Maduro “retó” además al Gobierno de los Estados Unidos “a que legalice a todos los migrantes latinoamericanos y caribeños” que se encuentran en su territorio.