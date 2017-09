Nicolás Maduro destacó aportes del satélite Miranda para la observación aeroespacial

El 28 de septiembre de 2012, desde China, fue lanzado y puesto en orbita el Satélite de Observación Terrestre “Francisco de Miranda”, para brindar a nuestro país el acceso a información estratégica sobre el territorio y los recursos naturales disponibles. Esto fue posible gracias a nuestro Comandante Hugo Chávez, quien logró los acuerdos de cooperación tecnológica suscritos con la República Popular China, en la construcción, puesta en órbita y manejo de satélites, desde nuestra base en El Sombrero, estado Guárico. Venezuela cuenta con dos satélites, siendo el “Simón Bolívar” de telecomunicaciones y el “Francisco de Miranda” de observación de suelos y espacios hídricos algo que nos ha permitido determinar las potencialidades en el campo agrícola, así como del Arco Minero del Orinoco, reserva fundamental de minerales de nuestra Patria. Y pronto, tendemos el Satélite “Antonio José de Sucre”, para expandir las fronteras de Venezuela hacia el espacio.

A post shared by Nicolás Maduro (@nicolasmaduro) on Sep 28, 2017 at 6:34am PDT