Nicolás Maduro cuestionó postura abstencionista de la MUD

Caracas- El presidente de la República, Nicolás Maduro, cuestionó este viernes la postura abstencionista la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) este viernes a través de su cuenta en Twitter, y aseguró que «no hay cómo darles en el gusto porque no están pensando en Venezuela, sino en los intereses de sus partidos».

«Para refrescarle la memoria a la MUD. ¿Qué es lo que quieren? No hay cómo darles en el gusto porque no están pensando en Venezuela, sino en los intereses de sus partidos. ¿Querían o no elecciones adelantadas? El pueblo quiere elecciones y quiere paz», escribió el mandatario en al compartir un video con declaraciones de voceros opositores demandando comicios.