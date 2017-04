Nicolás Maduro en acto de conmemoración por séptimo aniversario de la Milicia

El primer mandatario rinde homenaje a la unión cívico- militar por su aniversario



Foto: [email protected]

Caracas- Este lunes en la celebración por los siete años de la Milicia Bolivariana, Nicolás Maduro pido al pueblo venezolano defender el país.

«Llegó la hora de definirse, estamos con la patria o con la traición a la patria, estamos con el pueblo o con aquellos que se arrodillan. No es tiempo de traición, es tiempo de lealtad, es tiempo de revolución”, ratificó el jefe de estado.

Durante su discurso Maduro aseguró que después de Hugo Chávez no ha habido un presidente más atacado «que este humilde hombre, no me han intimidado ni lo harán jamás»

Además, preguntó “¿Están con la patria o con la traición?”, haciendo referencia a los venezolanos que buscan y apoyan la intervención extranjera.

Por otra parte, César Vega González, comandante de la Milicia Bolivariana, efectuó un recuento de la historia del cuerpo militar, quienes también le hicieron entrega de un cuadro donde aparece Simón Bolívar, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Por otra parte, el presidente, Nicolás Maduro, aprobó recursos para este 2017 y así la Milicia Bolivariana sea expandida a 500.000 funcionarios en las 99 áreas de defensa integral del país.

« Le he aprobado al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López los planes para expandir la Milicia Nacional Bolivariana durante este año a 500.000 milicianos y milicianas con todos sus equipos y garantizar a través de la Fanb un fusil para cada miliciano y miliciana» informó el jefe de Estado.