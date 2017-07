MUD llama a «hora 0» tras resultados de consulta popular

Indicó que habrá paro general de 24 horas para el jueves 20-J

Diseño: Fabiola Ramírez

Maracaibo — Este lunes la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aún celebrando los resultados de la consulta popular que organizó para el domingo 16 de julio, informó sobre la agenda de calle que la dirigencia llevará a cabo esta semana.

Para hoy martes, la Asamblea Nacional sesionará y los parlamentarios recibirán la totalidad de las actas de la consulta popular. El miércoles los ciudadanos deberán asistir a los 2.020 puntos soberanos donde votaron para conformar Comités de la «hora cero», con la finalidad de «enfrentar el fraude constituyente».

Para este jueves 20 el llamado es a un «paro cívico» de 24 horas, según la MUD «como mecanismo de presión y a propósito de la activación de la hora cero para recobrar el hilo democrático». Mientras que el viernes serán designados los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue el encargado de leer el comunicado con los anuncios, entre los cuales mencionó que el miércoles también tienen previsto un acto de firma de acuerdo del nombramiento del nuevo gobierno de Unidad Nacional.

«La gran mayoría de Venezuela quiere vivir en paz (…) si el régimen insiste en desconocer la decisión haremos todo para respetar la soberanía», sentenció.

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, se pronunció rápidamente y consideró «insuficientes» las medidas anunciadas por la coalición. «Respeto y acato el anuncio que se hizo hoy pero lo considero insuficiente», admitió Capriles, quien aclaró que debería aplicarse «la mayor presión constitucional», indicó.

Arias

En consonancia con lo dicho por Guevara, el gobernador del Zulia en entrevista a la BBC, calificó el plebiscito como un instrumento para la guerra, pero indicó que considera urgente un pacto político entre el Gobierno y la oposición.

«Tiene que venir ese acuerdo», instó la autoridad regional descartando que se trate de semanas pues la paz en Venezuela cuenta con solo horas.

Gremios

Algunas horas después de que la Unidad anunciara el paro cívico, el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, resaltó que no se trata de un paro empresarial pero sostuvo que apoyarán a los trabajadores al paro cívico nacional.

«Nosotros como federación y empresarios estamos comprometidos con los empresarios y los venezolanos».

Roig detalló que los empresarios venezolanos han «aprendido mucho más a convivir con nuestros trabajadores, tenemos conciencia social».

Sobre la actividad convocada por la MUD, frente a la Constituyente, aseveró que se trató de el acto de desobediencia civil «más significativo de la historia de Venezuela».

Por su parte, el expresidente de Fedeagro, Tony Pestana, asegura que este sector no llamará a paro, pero permitirá que sus trabajadores protesten libremente ante la situación del país.

Resultados electorales

El común denominador entre los comentarios de los venezolanos que participaron este domingo 16 de julio en la consulta popular fueron los resultados obtenidos.

Las expectativas de la población eran altas. Encuestadoras como Datanálisis estimaban que unos 11 millones de ciudadanos acudieran a la convocatoria, mientras que Datincorp auguraba un 52% de participación del equivalente al Registro Electoral, lo que corresponde a más de 8 millones de votantes.

Aunque la cifra resultante fue de 7 millones 186 mil votantes en la consulta del domingo, se mantiene por debajo de la barrera de los 8 millones. Haciendo un recuento de los últimos procesos electorales en el país, aunque son procesos diferentes al de este 16 de julio, tenemos que en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015 los diputados opositores ganaron la mayoría de los curules con 7 millones 726 mil votos, y dos años antes, en las presidenciales de 2013 el candidato de la coalición —Henrique Capriles— obtuvo 7 millones 363 mil votos.

Esto pudiera reflejar que la derecha venezolana sigue siendo en números la misma de hace cuatro años. ¿Acaso está fallando el mensaje o las acciones impulsadas por de la Mesa de la Unidad Democrática no han el descontento popular?

Desde otro punto de vista, considerando el número de centros de votación y el tiempo de campaña para informar de la actividad, las cifras resultan alentadoras. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, expresó: «En apenas dos semanas, sin recursos y bajo amenazas del Gobierno de quitarle su derecho a votar, se preparó la jornada más histórica y trascendental de la historia. Para dar una idea basta decir que en tal solo 220 centros, 7 millones 600 mil venezolanos se pudieron expresar, imagínense cuantos nos podemos expresar con todos los centros de votación».

Por el Zulia, el diputado por Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, refirió que fue «una demostración de la disposición por el respeto a la democracia del país». Resaltó que la condiciones no fueron equiparables a procesos electorales tradicionales ya que en esta oportunidad no hubo movilización, publicidad y recursos. Refirió que ante los señalamientos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de que la consulta era inconstitucional, del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que no era vinculante, de Conatel en «tratar de ocultar» el proceso, la participación fue «extraordinaria».

Colegio de Ingenieros

Marcelo Monnot, presidente del Colegio de Ingenieros del estado Zulia y miembro de la Mesa de la Unidad, indicó su satisfacción por las cifras obtenidas en la medición de voluntad popular al tiempo que indicó que para tener apenas el 30% de las mesas de votación en comparación con los centros electorales con los que se contó en el 2015, no haber tenido propaganda por medios, debido a las restricciones gubernamentales, no contar con recursos económicos suficientes, y contar con una maquinaria que normalmente se usa para movilizar electores esta vez en los centros de votación, unida a la sociedad civil, los resultados fueron los deseados.

El ingeniero también celebró que hubieran ciudadanos que expresaron no estar de acuerdo con algunas de las preguntas, y que algunos afectos al Gobierno participaron en la cita, pues eso demuestra que en la MUD se acepta la expresión del pueblo, sea cual sea su ideología política.

«El pueblo quiere expresarse y lo hará en todas las oportunidades que se le brinde, esto es democracia y nosotros somos sus garantes», dijo.

Observadores

El grupo de expresidentes que fueron observadores internacionales en la consulta domingo y felicitaron a la población venezolana por expresarse a través del voto, y llamaron al presidente Nicolás Maduro a acatar el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente que expresaron más de 7 millones de personas.

Los cinco exmandatarios ratificaron su exhorto a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidos (ONU) a que observen lo ocurrido en el país y velen porque se respeten los derechos humanos.

Temor

Posterior al anuncio de los resultados, la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, informó que hoy serán entregados los resultados de la consulta en la Asamblea Nacional, sin embargo, que teme ir al Parlamento a entregar los resultados puesto que «nadie les brinda seguridad».