MUD califica de falsas las acusaciones de Reverol contra la oposición

Según alegan que dicha declaraciones intentaron responsabilizar de la muerte de Oscar Pérez a integrantes de la oposición venezolana

Caracas-La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) difundió un comunicado en donde declara como falsas las declaraciones del ministro de Interior de Justicia y Paz, Néstor Reverol luego de que esté asegurara que algunos dirigentes políticos de la oposición filtraron información sobre el paradero de Oscar Pérez, quien murió el día de ayer.

La MUD asegura en el texto que es un chisme la manifestación por parte de Reverol, todo lo que este individuo y el Gobierno comunican día a día se trata de viles mentiras para el pueblo venezolano.

A continuación el mensaje completo por parte de la Unidad Democrática:

Comunicado

La Unidad responde a las mentiras de Reverol y su Gobierno

La Unidad Democrática deplora las irresponsables y falsas insinuaciones del Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, en el sentido que alguno de los dirigentes políticos de la Oposición le habrían suministrado información al Gobierno sobre el paradero del Sr. Óscar Pérez, quien ayer fue, hasta que se pruebe lo contrario, víctima de una ejecución extrajudicial por parte del régimen de Maduro.

Los mismos mentirosos de siempre, que dicen que el sueldo mínimo alcanza para vivir y que es falso que en el país no se consigan alimentos y medicina, salen ahora a pretender que la gente crea que, en otra de sus farsas, que solo busca desesperadamente tratar de tapar una vil y salvaje ejecución contra un grupo de venezolanos. Reverol es el mismo que dijo, por ejemplo, que Juan Pablo Pernalete había sido víctima de una pistola de pernos y no asesinado por una lagrimógena de la GNB, como fue establecido en el momento por la Fiscalía General de la República, y que más de los 100 asesinados por la represión oficial durante las protestas del 2017 simplemente no existen.

Todo el país conoce a este personaje, y a sus nuevas “mentiras oficiales” no sorprenden a nadie.

Lo que el pueblo le pregunta al mentiroso Reverol es lo siguiente: ¿Qué hacían paramilitares armados, mal llamados colectivos, al frente de una supuesta operación de orden público? ¿En Venezuela, entonces, el monopolio de las armas no pertenece a la Fuerza Armada Nacional? ¿Qué opina la Fuerza Armada al respecto? ¿Nuestros militares saben que deben compartir con delincuentes la función de seguridad nacional que la Constitución asigna exclusivamente para ellos? ¿Cómo explicar la presencia, confirmada por Freddy Bernal, del Sr. Heiker Vásquez, líder del Colectivo “Tres Raíces” del 23 de enero, y además encargado del control y tráfico de alimentos en la zona, al frente de la operación militar del día de ayer?; ¿Es cierto que miembros de este colectivo fueron encargados de las labores de “exterminio” del grupo del Sr. Óscar Pérez? ¿Por qué si todo el país sabía por las redes sociales que Óscar Pérez y sus compañeros estaban dispuestos a entregarse, el resultado fue el que finalmente ocurrió? ¿Dónde estaba la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo?

Como sabemos el Sr. Reverol solo sabe mentir y jamás dará respuestas a lo que el pueblo quiere saber, la Asamblea Nacional ha decidido abrir una averiguación que permita establecer la verdad de este lamentable y condenable hecho.

La Unidad Democrática, muy a pesar del gobierno, continúa firme en su estrategia de enfrentar y superar el régimen a través de la lucha constitucional, pacífica, democrática y electoral. Nada ni nadie nos sacará de este camino, y menos un régimen decadente y corrupto, agobiado por la inmensa presión popular y por la comunidad internacional, y no descansaremos hasta lograr una solución política a la dolorosa tragedia que vivimos todos los venezolanos.