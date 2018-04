Insumos y mejoras salariales exigieron médicos del Hospital José María Vargas: protestaron en las calles

Trabajadores de la Salud junto con la sociedad civil exigieron atención del Estado debido a la crisis humanitaria que coexiste en el país y pidieron los insumos de trabajo

Foto: Agencias

Caracas- Hoy, enfermeras, trabajadores, médicos y pacientes del hospital José María Vargas protestaron para exigir mejoras salariales e insumos médicos.

«Tengo tres años aquí. Vengo a protestar porque se está cayendo el hospital, estamos cobrando 200.000 bolívares mensual», expresó Alba Holguín, camarera del centro hospitalario.

«Sin derecho a la salud no hay garantía de vida», se lee en una de las pancartas que llevan los afectados. También gritan consignas. Personal del centro médico denuncia que los pacientes mueren día a día por la falta de medicinas.

«Estamos aquí por un salario signo. Protestamos porque no hay insumos, no hay material de limpieza, no hay nada. Vienen los pacientes y se mueren. Queremos un salario digno», acotó Josmar Yepez, parte del personal obrero del hospital Vargas, a El Nacional Web.

La Federación de Trabajadores de la Salud junto con la sociedad civil convocó una manifestación frente a los centros médicos de todo el país para exigir al gobierno solución a la crisis humanitaria.

Está previsto que en Caracas los trabajadores y los pacientes afectados protesten frente al Hospital Vargas, J.M de los Ríos, Hospital Universitario de Caracas, el Hospital José Ignacio Baldo Algodonal, Miguel Pérez Carreño y Magallanes de Catia.